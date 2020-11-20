مليون شخص حصلوا على لقاحين صينيين ضد كورونا.. تعرف عليه

أعلنت شركة "سينوفارم" الصينية لصناعة الأدوية، الجمعة، أنها قامت بتطعيم نحو مليون شخص ضد فيروس كورونا في الصين.

وأوضحت المجموعة أنهم تلقوا طعما "عاجلا" لاثنين من اللقاحات التجريبية المضادة لفيروس كوفيد-19 من مجموعة الأدوية الصينية، التي لم تذكر أي بيانات سريرية عن جدواهما.

وتسمح الصين منذ الصيف بإعطاء لقاحات لم يتم ترخيصها بعد لأشخاص في أوضاع تعتبر ملحة مثل الموظفين والطلاب الذين يسافرون إلى الخارج، أو حتى العمال المعرضين بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل اطقم الرعاية الصحية.

وقال ليو جينغ تشن رئيس سينوفارم على الموقع الالكتروني للمجموعة إن "لقاحاتنا أعطيت لنحو مليون شخص ولم نتلق أي معلومات عن ردود فعل سلبية خطيرة. فقط القليل من الأعراض البسيطة".

وأوضحت الشركة أنه لم يصب أي من الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحين بكوفيد-19 على الرغم من سفرهم "إلى أكثر من 150 دولة".

واكتشف الفيروس للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019. ولدى الصين حاليا أربعة لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب على البشر، وهي الأخيرة قبل حصول اللقاح على الموافقة.

ونظرا لوجود عدد قليل جدا من المرضى في الصين، التي تم احتواء الوباء فيها إلى حد كبير منذ الربيع، يتم إجراء هذه الاختبارات في الخارج.

وتجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لمجموعة سينوفارم في حوالي عشر دول بينها الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين والبيرو ومصر والأردن.

ووعد الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن يصبح أي لقاح تنتجه شركة في بلاده "لمنفعة عامة عالمية" ما يجعله متوفرا للدول النامية.

وأعلن تحالف فايزر الأمريكية وبايوتيك الألمانية من جهة وشركة مودرنا الأمريكية من جهة أخرى بيانات تُظهر أن لقاحيهما فعالان بنسبة 95 في المئة و94.5 في المئة على التوالي.