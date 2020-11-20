رغم فوزه في الانتخابات.. السلطات المصرية تبعد الدكتور حسن الشافعي عن رئاسة مجمع اللغة العربية

أصدر وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار قرارا بتولي الناقد والكاتب صلاح فضل، منصب القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية، وذلك رغم فوز الشيخ الدكتور حسن الشافعي في انتخابات المجمع الشهر الماضي.

وجاء القرار بحجة "عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة تجاه انتخابات منصب رئيس مجمع اللغة العربية التي أجريت أخيرا".

وفي أول تصريح صحفي له بعد تعيينه قائما بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية، قال صلاح فضل، والمعروف بمواقفه الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "إعلان فوز الشافعي لرئاسة مجمع اللغة العربية هو محل خلاف كبير، مما دفع المجلس الأعلى للجامعات إلى عدم اعتماد نتائج الانتخابات الأخيرة".

وأضاف أنه "خاض معركة فكرية حول ضرورة تغيير قانون مجمع اللغة العربية، وتعديل نظام الانتخابات، بعد تولي الشافعي رئاسة المجمع للمرة الثالثة على التوالي، منذ انتخابه للمرة الأولى في عام 2012".

وتابع قائلا إن "مجمع اللغة العربية يتبع وزارة التعليم العالي، وهي لم تصدق على نتيجة الانتخابات الأخيرة على رئاسة المجمع"، مدعياً أن "التقليد السائد منذ تأسيس المجمع هو التجديد للقيادات لفترتين فقط بإجمالي 8 سنوات، بما يتطلب إعادة النظر في التجديد الأخير لرئيس المجمع، وضخ دماء جديدة حتى يعود إلى سيرته الأولى في مراحل الازدهار".

رغم خسارته أمام الرئيس الفعلي للمجمع.. وزير التعليم العالي يعين الناقد #صلاح_فضل قائمًا بأعمال رئيس مجمع اللغة العربية خلفًا للدكتور #حسن_الشافعي الذي فاز في الانتخابات الأخيرة بدعوى عدم دستورية التصويت pic.twitter.com/TNRRakfnwl — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 20, 2020

وأردف "من غير المقبول فوز أحد الأشخاص الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، ومعروف عنه وقوفه على منصات اعتصام (رابعة العدوية)".

وأوضح أن "قرار تعيينه قائما بأعمال رئيس المجمع جاء أسوة بما يحدث في الجامعات، لحين إجراء انتخابات صحيحة، وتعديل بعض قوانين المجمع، واتخاذ العديد من الإجراءات المهمة لإعادته مرة أخرى إلى طابعه المدني، بعدما تحوّل إلى مؤسسة شبه دينية"، حسب تعبيره.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقد المجمع جلسة انتخاب رئيسه، أسفرت عن فوز الشافعي لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد حصوله على 17 صوتاً من أصل 26 صحيحاً، مقابل 9 أصوات فقط لفضل.

والدكتور حسن الشافعي هو أحد المقربين من شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما أنه أول أزهري يرأس مجمع اللغة العربية في مصر، ويملك العشرات من البحوث العلمية والفكرية، فضلاً عن شغله عضوية عدد من الهيئات والمؤسسات العلمية الإسلامية.

وكان الشافعي من أوائل الرافضين للانقلاب العسكري عام 2013، إذ أصدر بياناً قوياً يستنكر فيه ما حدث، كما أدان مذبحة المنصة، ثم مجزرتي رابعة العدوية والنهضة بحق المعتصمين السلميين من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.

أما صلاح فضل فهو أكاديمي بارز في كلية الآداب بجامعة عين شمس، ومن أكبر وأشد الداعين إلى "الدولة المدنية"، وله العديد من المؤلفات والدراسات النقدية والأدبية.

وسبق أن كان فضل ضمن من عُينوا في لجنة الخمسين لإعداد الدستور في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأثار قرار تعيين صلاح فضل قائما بأعمال مجمع اللغة العربية رغم خسارته أمام دكتور الشافعي ردود أفعال واسعة على منصات التواصل.

كنت أظن أن هناك شيئًا اسمه كرامة المثقف، أو ضمير المثقف، حتى ارتضى الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل الساقط في الانتخابات أن يصل إلى رئاسة مجمع اللغة العربية فوق دبابة، ويجلس مكان الرئيس الفعلي المنتخب انتخابًا حرًا — wael kandil (@waiel65) November 19, 2020

وكتب الصحفي المصري وائل قنديل "كنت أظن أن هناك شيئًا اسمه كرامة المثقف، أو ضمير المثقف، حتى ارتضى الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل الساقط في الانتخابات أن يصل إلى رئاسة مجمع اللغة العربية فوق دبابة، ويجلس مكان الرئيس الفعلي المنتخب انتخابًا حرًا".

وقال الشاعر فتحي عبد الله إن ما حدث اليوم في مجمع الخالدين لا مثيل له من الاستبداد والديكتاتورية حتى في المؤسسات العلمية والثقافية.

وتساءل "كيف يتخلص النظام الفاشي من رئيس المجمع بعد أن انتخبته أعظم نخبة في مصر، فكلهم علماء في جميع التخصصات المعرفية من طب وهندسة وزراعة وغيرها من العلوم"؟

وأضاف "هل لأن الدكتور حسن الشافعي عالم الفلسفة الشهير تم اعتقاله ايام عبد الناصر بتهمة الإخوان المسلمين أم لأنه قدم بيانا شهيرا ضد الانقلاب العسكري"؟

وتابع "المجمع لا دور للسياسة فيه وقد اختاره معظم الأعضاء بأغلبية كاسحة ويأتي اليوم ويقيله وزير التعليم العالي، لو هناك دولة حقيقية ما تم ذلك، ولو لها قوة في المجمع، كانوا قد استطاعوا أن يسقطوا هذا العالم الجليل لكنه نجح رغم الإعادة والوقوف وراء صلاح فضل".

واختتم متسائلا "ما هو موقف الأعضاء وما هو موقف المثقفين الذين يدعون الديمقراطية ليل نهار"؟