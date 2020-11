الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

ذكر المكتب الإعلامي للفاتيكان، الجمعة، أنه يحقق في واقعة إعجاب الحساب الرسمي للبابا فرنسيس الأول، على تطبيق إنستغرام، بصورة لعارضة أزياء برازيلية لاتكاد ترتدي فيها ملابس.

ومن جانبها، تهكمت العارضة ناتاليا جاريبوتو في تغريدة قائلة: "على الأقل سوف أذهب للجنة"، ونشرت مقطعًا مصورًا يظهر إعجاب حساب "فرنسيس" بالصورة على إنستغرام.

ويرجع المقطع المصور إلى13 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للفاتيكان في بيان: "حسبما نعلم، فإن الإعجاب لم يأت من الحبر الأعظم، ونحن نحقق في المسألة بتواصل وثيق مع مكتب إنستغرام ذي الصلة".

وتناقلت الحسابات الرسمية لمواقع وصحف عالمية قصة "الإعجاب"، متسائلة عن هوية من أعجب بالصورة المثيرة في الفاتيكان.

