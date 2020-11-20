السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

قالت منظمة مصرية حقوقية بارزة إن قوات الأمن ألقت القبض على مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، الخميس، بعد أيام من اعتقال عضوين كبيرين آخرين في المنظمة بناء على اتهامات تشمل الانضمام إلى "جماعة إرهابية".

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تويتر "ألقت قوة أمنية القبض على جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من منزله بالمعادي واقتياده الى جهة غير معلومة".

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القبض علي جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من منزله بالمعادي علي يد قوة امنية و اقتياده الي جهة غير معلومة #مصر #حقوق_الإنسان — EIPR المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) November 19, 2020

وجاء القبض على هؤلاء بعدما زار دبلوماسيون كبار المنظمة الحقوقية من أجل الحصول على إفادة بشأن وضع حقوق الإنسان في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن ضباط جهاز الأمن الوطني ألقوا القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، بعد ظهر الأربعاء بينما كان يقضي عطلة في منتجع دهب المطل على البحر الأحمر واقتادوه إلى مكان غير معلوم.

وأضافت أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس المدير الإداري بالمنظمة محمد بشير 15 يوما بتهم الانضمام إلى "جماعة إرهابية" وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وتمويل الإرهاب، بعد القبض عليه من منزله فجر يوم الأحد. ودعت المنظمة السلطات إلى الإفراج عنه فورا.

وانتقدت منظمات دولية وحقوقيون وإعلاميون اعتقال جاسر، وطالبوا السلطات المصرية بانهاء ما قالت إنها حملة شرسة على المنظمة وإطلاق سراح الثلاثة.

تعبر العفو الدولية عن صدمتها إزاء قيام السلطات المصرية اعتقال المدير التنفيذي لمركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، وهو الموظف الثالث الذي يتم اعتقاله خلال 4 أيام. على الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع مع المركز مطالبة السلطات انهاء الحملة الشرسة وإطلاق سراحهم. pic.twitter.com/wcRfEKIPHe — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 19, 2020

العصابة تعتقل جاسر

نجل القطب اليساري الراحل حسين عبدالرازق والكاتبة فريدة النقاش

والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد إعتقال كريم عنارة و محمد بشير

رداً علي إستقبالهم بمقر المبادرة مطلع الشهر الجاري سفراء 13دولة أوروبية والحديث عن إنتهاكات حقوق الإنسان في مصر!!! pic.twitter.com/VuN0gd0MFY — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) November 19, 2020

ويمكن أن يتواصل الاحتجاز قبل المحاكمة إلى عامين وفق القانون المصري، لكن كثيرا ما تمدد الفترة أكثر من سنتين اذ يتم حبس المتهمين على ذمة قضايا جديدة.

ووفقا لعدد من المنظمات غير الحكومية، يقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، بينهم صحفيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 في انقلاب عسكري، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي.

ونفت الحكومة المصرية عدة مرات اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتجاز مصر لأي معتقل سياسي.