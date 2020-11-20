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الجحيم على الأرض.. أمريكي يوثّق حرائق مهولة في كاليفورنيا (فيديو)

حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)
حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)
20/11/2020

صوّر أحد السائقين بولاية كالفورنيا مقطع فيديو يظهر مشهدًا مرعبًا لحرائق اندلعت بالمنطقة، وخلّفت قتيلًا ودمرت أكثر من 80 منزلًا، وأتت على نحو ثلاثين ألف فدان من الأراضي.

وأعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا، في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنّ الحرائق التي شهدتها الولاية الأمريكية هذه السنة، والتي لا يزال قسم كبير منها مستعر، التهمت حتى الآن أكثر من 8 آلاف كيلومتر مربع.

وتعد هذه المساحة من الأراضي المحترقة غير مسبوقة منذ 33 عامًا.

وقالت لين تولماتشوف المتحدّثة باسم فرق الإطفاء إنّ "هذه أول مرة منذ 33 عامًا نتخطّى فيها مليوني فدّان (8 آلاف كلم مربّع). هذا رقم قياسي حتمًا. ونحن لا نزال بعيدين عن نهاية موسم الحرائق".

وأتت أكبر الحرائق على أكثر من 500 ألف فدان، في 22 أغسطس/ آب الماضي، وتصاعدت أعمدة الدخان وغلّف الرماد الأجواء على مدى مئات الأميال حول مناطق الحرائق، ما زاد من معاناة السكان.

واشتعلت الحرائق في ظل موجة حرارة قياسية اجتاحت كاليفورنيا، منتصف أغسطس الماضي، جراء ارتفاع الضغط الجوي فوق الجنوب الغربي الأمريكي.

وحذرت جمعية الرئة الأمريكية من أن جائحة كوفيد-19 تفاقم بشدة من المخاطر الصحية الناجمة عن الهواء المعبأ بالدخان ودرجة الحرارة الشديدة.

"لحظة مميتة".. عشرات الآلاف يفرون من مئات الحرائق في كاليفورنيا (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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