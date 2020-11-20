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الإمارات تبحث عن "عقارات فخمة" لسفارتها وبعثتها في إسرائيل

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)
الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)
20/11/2020

كشفت وسائل إعلام عبرية، الخميس، عن تواصل جهات رسمية إماراتية، مع سماسرة عقارات في إسرائيل، لإيجاد عقارات فخمة لسفارتها وبعثتها الدبلوماسية، إضافة إلى منزل فاخر لسفير أبوظبي في تل أبيب، الذي ستعينه لاحقا.

وذكرت قناة 12 العبرية (خاصة)، أن "السماسرة يبحثون في مناطق محيطة بمدينة تل أبيب، من أجل مقر السفارة، وخاصة في منطقة هرتسيليا (شمال)، التي تعتبر من أكثر المناطق رقيًا وتتواجد فيها العديد من البعثات الدبلوماسية".

ومن المناطق المقترحة أيضا، وفق القناة، منطقة "سفيون"، القريبة من مطار بن غوريون، بمدينة تل أبيب.
ونقلت القناة عن سماسرة العقارات، قولهم، إن "الإماراتيين يريدون استئجار أو شراء العقار، وليس شراء قطعة أرض، والبناء عليها".

ولم تحدد القناة موعدا لافتتاح السفارة، فيما لم تصدر الإمارات أي بيان أو تعليق على الفور، بشأن ما تداوله الإعلام العبري.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدمت الإمارات طلبا رسميا لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لفتح سفارة لأبوظبي في تل أبيب.

والثلاثاء، وجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، دعوة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لزيارة تل أبيب.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، في البيت الأبيض، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الفلسطينيين، فصائل وسلطة، حيث توافقوا على اعتباره "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية".

المصدر : الأناضول

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