استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

أوصت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة بعدم استخدام عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز في علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات بغض النظر عن درجة مرضهم.

وقال اللجنة في إرشاداتها "لم تجد اللجنة أدلة كافية على أن ريمديسيفير حسّن نتائج تهم المرضى مثل انخفاض معدل الوفاة وتراجع الحاجة إلى التنفس الصناعي وتقليص وقت التحسن السريري، من ضمن أمور أخرى".

وتمثل هذه الإرشادات انتكاسة أخرى للعقار، الذي جذب انتباه العالم كعلاج محتمل لمرض فيروس كورونا بعد أن أظهرت التجارب المبكرة بعض النتائج الواعدة.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفضت غيلياد توقعاتها للإيرادات لعام 2020، مستشهدة بطلب أقل من المتوقع وصعوبة التنبؤ بمبيعات ريمديسيفير.

We released the following statement today related to the WHO COVID-19 treatment guidelines: https://t.co/vb8TG4CxYL.

— Gilead Sciences (@GileadSciences) November 20, 2020