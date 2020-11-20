إيرانية تضرم النار في جسدها بعد هدم السلطات بيتها (فيديو)

أثار حادث إضرام امرأة إيرانية النار في نفسها بعد تدمير السلطات في مدينة بندر عباس بيتا صغيرا كانت تعمل على إنشائه لإيواء أطفالها غضب المغردين الإيرانيين.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية ومغردون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظات هدم موظفي بلدية بندر عباس لبيت متكون من غرفة صغيرة بني على أرض تابعة للبلدية في أطراف مدينة بندر عباس.

ويظهر في الفيديو أطفال يصرخون متوسلين وقف عملية الهدم وامرأة تفقد أعصابها خلال محاولتها طرد موظفي البلدية.

روزچهارشنبه، یک #زن ۳۵ ساله در #بندر_عباس به دلیل تخریب خانه اش توسط ماموران #شهرداری ،اقدام به #خودسوزی کرد.به گفته مدیرروابط عمومی #دانشگاه_علوم_پزشکی #هرمزگان، وی هم اکنون به دلیل سوختگی ازناحیه دست وقفسه سینه،در یکی ازبیمارستان های بندرعباس بستری است.https://t.co/KRxyy4mY8l pic.twitter.com/ZPy0fW2ctC — خبرگزاری هرانا (@hra_news) November 19, 2020

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن المرأة البالغة من العمر 35 عاما أضرمت النار في نفسها بسبب هدم منزلها وتسبب ذلك بحروق بنسبة 18 في المئة في جسدها.

وأثار إجراء بلدية بندر عباس غضب الإيرانيين على مواقع التواصل الذين استهجنوا طريقة التعامل مع المرأة الإيرانية التي دفعتها إلى حرق جسدها.

ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تخریب آلونک یک زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط ماموران شهرداری

…

شهردار بندرعباس در توضیح این اقدام گفته زمین تصرفی بوده و باید طبق قانون تخریب می‌شد.

هنگام تخریب بنا این زن اقدام به خودسوزی کرده که بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است. pic.twitter.com/GedVJUTZPh — منوتوخبر (@ManotoNews) November 19, 2020

هذا و أعلنت بلدية بندر عباس عن تحملها جميع النفقات الطبية لعلاج المصابة، بالإضافة إلى تمليكها الأرض التي كانت قد بنت عليها بيتها الصغير وتحمل تكاليف إنشائه.

وعلقت الصحفية الإيرانية زهرا كشوري قائلة "ألم يكن من الممكن أن يتم الحكم على المرأة قبل هذا الحدث المأساوي"؟

وكتبت الصحفية مسيح علي نجاد "هدم الكوخ (غير القانوني) الذي تعيش فيه أسرة فقيرة في بندر عباس وسط صرخات مؤلمة لفتاة صغيرة تعيش هناك مع عائلتها. وفي غضون ذلك، يبني العديد من مسؤولي النظام شققًا فاخرة بشكل غير قانوني من أجل الربح".

Iran under the Islamic Republic of Iran. The "illegal" shack where a poverty-stricken family lived was torn down in Bandar Abbas amid painful cries of a little girl living there with her family. Meanwhile, many regime officials have illegally built luxury condos for profit. pic.twitter.com/R1EKIzrMzS — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 19, 2020

معاون خ شهرداری بندرعباس خودسوزی این زن را تایید کرده و گفته زن دچار ۱۸ درصد خودسوزی شده:طبق دستور شهردار علاوه برپرداخت تمام هزینه‌های درمان با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی زمینی به این خانواده اهدا می‌شود/رکنا

نمی‌شدقبل از این اتفاق تلخ به داد زن رسید؟ حتمابایدهزینه انسانی داد https://t.co/TVRwkSnEsR — زهرا کشوری (@zahrakeshvari) November 19, 2020