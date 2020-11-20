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أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
20/11/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن الهدف الرئيسي لبلاده هو خفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم إلى أهدافه الرسمية  في المدى المتوسط.

وأوضح الرئيس التركي في كلمة خلال مشاركته في معرض "موصياد إكسبو 2020" بمدينة إسطنبول، أن حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أردوغان "نحن بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا، وعازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصاديا وديمقراطيا".

وأشار إلى ضمان تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب، وقال" مستعدون للسير قدما مع كل من يؤمن بقوة تركيا وإمكانياتها ومستقبلها".

وجدد الرئيس أردوغان تأكيده على وجهة نظره بأن "الفائدة سبب التضخم" وأكد أن رفع أسعار الفائدة يعزز التضخم، وقال" أُقيّم قرار رفع الفائدة الذي اتخذ أمس في هذا الإطار".

وشدد أن حكومته ترمي لخفض معدل التضخم إلى منزلة الآحاد أولا بأسرع وقت، ومن ثم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وضمان خفض معدلات الفوائد بما يتماشى مع ذلك.

وتطرق إلى قرار البنك المركزي الخميس برفع سعر الفائدة، مضيفا "ندرك أنه يتعين علينا تجرع بعض الدواء المر في هذه المرحلة عند الحاجة. في هذه المرحلة، أُقيم قرار رفع أسعار الفائدة أمس في هذا الإطار".

إخراج تركيا من دوامة الفائدة

وأعرب الرئيس التركي عن اعتقاده بأن سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية سيتسم بالاستقرار عند تحقيق الخطوات المذكورة.

وأكد أنه من الضروري "إخراج تركيا من دوامة الفائدة والتضخم وسعر الصرف، وقال" ينبغي إعادة ودائعنا الخارجية إلى تركيا قبل أي شيء".

وأكد أن الاستعدادات المتعلقة بالحزم القضائية الجديدة متواصلة، وستدرج على جدول أعمال البرلمان في أقرب فرصة.

كما تطرق الرئيس أردوغان إلى جائحة كورونا وتداعياتها، وقال في هذا السياق "نحن في وضع جيد نسبيا خلال مرحلة اجتاحت فيها العالم الموجة الثانية للوباء".

وأكد أن الحكومة تعمل للحفاظ على صحة الشعب مع استمرار الإنتاج والتوظيف دون تعطل، وقال" نفعل كل ما يلزم في مكافحة جائحة كورونا ونقدم على الخطوات الضرورية في ضوء توصيات العلماء".

المصدر : وكالات

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