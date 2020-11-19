للمرة الأولى في العالم.. جراحة دقيقة لطفل على أنغام البيانو(فيديو)

خضع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في إيطاليا لعملية جراحية دقيقة يوم الاثنين، ليس على أصوات حركة الآلات من حوله ولكن على موسيقى "شفاء" ُعزفت على بيانو بالقرب منه.

وقاد رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور روبرتو تريناني، فريقاً في مستشفى سالسي في أنكونا، قام بإزالة الورم المزدوج في الحبل الشوكي للطفل.

وبينما كانت العملية جارية على قدم وساق، عزف عالم الأحياء الجزيئي إميليانو توسو الموسيقى على بيانو كبير في غرفة العمليات، بتردد معين معروف بأنه له تأثير علاجي على الجسم.

خضع الطفل الإيطالي لعملية جراحية دقيقة في الحبل الشوكي لاستئصال ورم سرطاني، وسط عزف على البيانو الكبير الخاص به أثناء العملية، حسبما قال المستشفى حيث أجريت العملية الاستثنائية.

على أنغام الموسيقى

تولى العزف على البيانو إميليانو توسو، وهو عالم الأحياء الجزيئية السابق الذي تحول إلى مجال الموسيقى والذي يؤمن بالقوة العلاجية للموسيقى المضبوطة على تردد 432 هرتز بدلا من 440 هرتز المعتاد.

وراقب الفريق النشاط الكهربائي في الدماغ للطفل من خلال الشاشات خلال العملية التي استمرت أربع ساعات، وقالوا إنهم أمكنهم رؤية تغيرا في نشاط الدماغ أثناء انقطاع الموسيقى.

ودفع ذلك الأطباء للاعتقاد بأن الموسيقى كان لها تأثير وأن المريض قد أحس بها.

عالم الأحياء توسو يعتقد بتأثير القوة العلاجية للموسيقى (رويترز)

تجربة سحرية

ويقول الأطباء إن الطفل الذي خضع للعملية في حالة جيدة حاليا ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لمعرفة إن كانت هناك حاجة لعملية أخرى.

ونقلت إذاعة «راي» العامة عن روبرتو ترينياني، جراح الأعصاب الذي قاد العملية، قوله" كانت تجربة سحرية حقا" في حين ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن ترينياني قال إن العملية تمت بنجاح، مضيفا أنه يبدو أن للموسيقى تأثيرا على الطفل حتى وهو تحت التخدير.