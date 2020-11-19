فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

تسببت تصريحات أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، آمنة نصير، في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشأن جواز زواج المسلمة بغير المسلم من أهل الكتاب.

وقالت آمنة نصير إنه لا يوجد نص قرآني صريح يمنع المسلمة من الزواج بغير مسلم، إلا أن العلماء رفضوا زواج المسلمة بغير المسلم من الكتابي، بسبب ولاية الزوج على الأطفال.

وحذفت قناة "الحدث اليوم" (فضائية خاصة) مقطع لآمنة من حسابها على موقع يوتيوب، ولم يتضح حتى اللحظة ملابسات حذف المقطع المثير للجدل.

وقال موقع "اليوم السابع" (خاص) إن "آمنة نصير تراجعت عن هذا التصريح المثير للجدل"، ما قد يفسر حذف المقطع نفسه من الفضائية المذكورة.

ورد عدد من العلماء والفقهاء على ما ذكرته آمنة نصير، مؤكدين أن قولها يناقض صريح الكتاب والسُّنة.

واعتبر مغردون أن ما قالته آمنة نصير غير صحيح وفتوى في غير محلها، الهدف منها إثارة الجدل والسعي لإقرار الزواج المدني في مصر.

بالنسبة لفتنة آمنة نصير(أسميها فتنة لا فتوى)فأنا لا أهتم عادة بأن يفعل أي انسان ما يراه،لا يهمني حتى إن عاشت فتاه مع حبيبها أيا كان بدون زواج فلا أنا حارس باب الجنة ولا باب الجحيم ، ولكن مثل هذه الفتنة في أجواء احتقان وتعصب وترصد نعلمها جميعا هي فتنة كبرى تهدد الجميع بلا استثناء — مصطفى عبد اللطيف (@mostafalateef) November 18, 2020

اعوذو بالله من البهتان

ضرب فى ثوابت الدين مباشرة ومحدش طالع يهاجمها وكأنها بتقول الحق https://t.co/x6IDnuF1CC — Elsayedauf (@Elsayedauf2) November 18, 2020

المشكلة أن #امنه_نصير هي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. !! وقولها بعدم وجود أى نص قرآني يحرم زواج المسلمة من غير المسلم وتبرير ذلك بأنه تحريم إجتماعي وليس ديني هو موجة جديدة من أعوان إبليس وجنوده لتدمير افكار الشباب قبل محاولاتهم الإساءة للدين الإسلامي. #hemaida — Heməidə səid (@_hemaida) November 18, 2020

وأيد آخرون ما قالته معتبرين أن فتواها نوع من أنواع الشجاعة والتجديد الفكري الديني.

ناقشت منذ قليل احد علماء الازهر فيما صرحت به الدكتورة امنة نصير بشأن زواج المسلمة بغير المسلم

ورغم اننى اتحفظ على ما قالته الدكتورة لكن لابد من مناقشة اهل الذكر وعلماء الدين والعقيدة

وقد افاد بانكار ما قالته الدكتورة امنة قائلا( انه ضلت واضلت ) وما صرحت به غير صحيح على الاطلاق — الباش سياسى (@politacalest) November 18, 2020

زواجُ المسلمةِ من غيرِ مسلمٍ باطلٌ وإن حدث جماعٌ فهو زنا، ومن زعم أنه زواجٌ فقد كذب على دين المسلمين، واستحلَّ ما حرمه الله ورسوله وما تواتر المسلمون عليه عِلماً وعملاً منذ زمن رسول الله حتى اليوم.#الأزهر_قادم — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) November 18, 2020

وتدوال نشطاء مقطع فيديو قديم لشيخ الأزهر قال فيه إنه لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم.

كما تداول النشطاء تصريح آمنة نصير حول زواج المسلمة باليهودي، العام الماضي، والذي أدى -حينها- إلى تقديم شكوى ضدها في البرلمان المصري.

وعقب الجدل على منصات التواصل بخصوص تصريحها، قالت وسائل إعلام مصرية إن مكتب آمنة نصير أصدر بيانًا قال فيه إن تصريحها حول زواج المسلمة من غير المسلم "اقتُطِع من سياقه، ووضِع كأنه تصريح منها توافق عليه وتدعو إليه".

وأكد البيان على لسان آمنة نصير "تأييدها لما جاء من رأي جمهور الفقهاء من تحريم الزواج من الكتابي، كي لا يتسرب الأبناء أو يتشتت إيمانهم بين الأم المسلمة والأب المنتمي لأهل الكتاب، أما الزواج من مشرك أو مشركة فهو محرَّمٌ تحريمًا قطعيًا؛ لوجود النص القرآني الصريح بتحريمه، ولا يجوز فيه أي اجتهاد من أي نوع".

كما دعت آمنة نصير، وفق البيان نفسه، الجميع الالتزام بأمانة الكلمة، وصدق النقل، وعدم الاقتطاع من السياق؛ لتحقيق سبق أو إثارة قضايا جدلية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.