بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

أصبح مايك بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967.

ووصل بومبيو إلى منطقة على الحدود السورية الإسرائيلية برفقة نظيره الإسرائيلي غابي اشكينازي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

Together with US Secretary of State Mike Pompeo, I visited the Golan Heights.

During the visit Sec of State Pompeo received a briefing on the security challenges on our Northern border with Syria and Lebanon and on Iran’s malign influence on its Syrian allies and on #Hezbollah. pic.twitter.com/0UTERNdQbL

