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بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)
لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)
19/11/2020

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الخميس، أن اللقاح الذي تعمل شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد على إنتاجه حقق استجابة مناعية قوية عند كبار السن.

ويتوقع الباحثون نشر نتائج مرحلة الاختبارات الأخيرة بحلول عيد الميلاد.

وتشير البيانات إلى أن اللقاح أتاح لمن تزيد أعمارهم على 70 عاما وهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والوفاة بكوفيد-19 مناعة قوية من المرض.

وكان ملخص لهذه البيانات نشر الشهر الماضي لكنها نشرت بالكامل في مجلة (لانسيت) الطبية اليوم الخميس.

قال ماهيشي راماسامي الاستشاري والرئيس المشارك لفريق الباحثين بمجموعة أوكسفورد للقاحات إنه يأمل أن يفيد اللقاح في حماية بعض من أكثر الفئات عرضة للإصابة، وشدد على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث قبل التأكد من ذلك.

وقال أندرو بولارد مدير مجموعة أوكسفورد للقاحات إن نتائج هذه التجارب ستعرف بحلول عيد الميلاد، وإن من السابق لأوانه معرفة مدى نجاح اللقاح في منع الإصابة بكوفيد-19.

وكان لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا من أبرز اللقاحات التي يجري تطويرها في إطار المساعي الدولية لمكافحة فيروس كورونا.

غير أن شركتي فايزر وبيونتيك للأدوية، وشركة مودرنا حققت تقدما في الأيام العشرة الأخيرة، ونشرت بيانات عن تجارب المرحلة الأخيرة من لقاحين أظهرت أن فاعليتهما تتجاوز 90%.

لقاح واعد لكبار السن والشباب ( رويترز)

استجابة مناعية مماثلة لكبار السن والشباب

كانت شركة صناعة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا قالت سابقا إن لقاح كوفيد-19 الذي طورته جامعة أكسفورد يحفز استجابة مناعية مماثلة لدى كل من كبار السن والشباب، كما أن الاستجابة السلبية كانت أقل بين كبار السن.

ويرى الخبراء أن التوصل إلى لقاح فعال أمر حيوي في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر الآلاف وألحق ضررا شديدا بالاقتصاد العالمي وأوقف مظاهر الحياة الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم أسترا زينيكا لرويترز "من المبشر أن نرى أن استجابة المناعة كانت مماثلة لدى كبار السن والشباب وأن الاستجابة السلبية كانت أقل لدى كبار السن حيث تكون شدة مرض كوفيد-19 أعلى".

والأنباء التي تفيد بأن اللقاح يحفز استجابة مناعية لدى كبار السن إيجابية لأن جهاز المناعة يضعف مع تقدم العمر وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة من الفيروس.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن اللقاح، الذي طورته أكسفورد وأسترا زينيكا، يحفز تكوين الأجسام المضادة الواقية والخلايا التائية في الفئات العمرية الأكبر، من بين أولئك الأكثر عرضة لخطر الفيروس.

المصدر : رويترز

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