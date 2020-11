بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الخميس، أن اللقاح الذي تعمل شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد على إنتاجه حقق استجابة مناعية قوية عند كبار السن.

ويتوقع الباحثون نشر نتائج مرحلة الاختبارات الأخيرة بحلول عيد الميلاد.

وتشير البيانات إلى أن اللقاح أتاح لمن تزيد أعمارهم على 70 عاما وهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والوفاة بكوفيد-19 مناعة قوية من المرض.

وكان ملخص لهذه البيانات نشر الشهر الماضي لكنها نشرت بالكامل في مجلة (لانسيت) الطبية اليوم الخميس.

NEW—UK’s #COVID19 vaccine shows similar safety and immunogenicity results in healthy older adults (aged 56 years & over) to those seen in adults aged 18-55 years: finding from a single-blind, randomised, controlled, phase 2 trial https://t.co/OKDSySPwfK pic.twitter.com/JyXRk5ZzPT

— The Lancet (@TheLancet) November 19, 2020