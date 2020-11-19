انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

قالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك إن "انفجارا محدودا" وقع بخط الغاز في محافظة شمال سيناء.

وأضافت الصفحة أن الانفجار وقع في "منطقة سبيكة غرب الميدان بـ(10) كم دون وقوع أي إصابات أو خسائر"، مشيرة إلى أن يتم "التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث".

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر النيران وهي تشتعل على مسافة بعيدة عقب انفجار خط الغاز.

ونقلت وسائل إعلام ومواقع مصرية عن مصادر لم تذكرها أن الانفجار وقع عند قرية "التلول" شرق مدينة "بئر العبد" الساحلية.

وقالت المصادر أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" قامت "بتأمين الخطوط وإغلاق محابس التحكم للسيطرة على الحريق".

وأضافت أنه "تم إغلاق مسار الطريق الدولي الموازي لخط الغاز لحين مرور سيارات التأمين وعربات الإطفاء".

ولم تذكر الصحف أو المواقع أسباب الانفجار والأضرار الناجمة عنه، لكن وكالة رويترز نقلت عن بيان لتنظيم الدولة مسؤوليته عن تفجير خط أنابيب للغاز بين مصر وإسرائيل اليوم الخميس، دون تقديم أدلة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وقع انفجار مشابه في خط الأنابيب، وتبنى الهجوم تنظيم الدولة وفق بيان نشره عبر حسابات تابعة له على تويتر.

وذكر التنظيم أن الهجوم وقع على خط الأنابيب الذي "ينقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر".

وفي فبراير/ شباط 2011 بدأت سلسلة من الهجمات استهدفت خط عسقلان-العريش، إذ تعرض على مدار حوالي عام ونصف للتفجير أكثر من 27 مرة مما أدي إلى توقف مصر وقتها عن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.