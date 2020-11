إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

أعاد النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي انتخاب نانسي بيلوسي البالغة 80 عاماً رئيسة لمجلس النواب لفترة جديدة ولتكون أقوى شخصية في الكونغرس خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.

Congratulations to @SpeakerPelosi, once again elected by House Democrats to be our fearless leader and nominee for Speaker of the House for the 117th Congress! #DownWithNDP #ForThePeople

