إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء، عقوبات على مؤسسة إيرانية كبرى ووزير الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، لتزيد بذلك الضغوط على طهران قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين.

وأدرجت واشنطن مؤسسة خاضعة لسيطرة المرشد الأعلى علي خامنئي على القائمة السوداء، واستهدفت ما وصفته واشنطن بأنه "انتهاكات إيرانية" لحقوق الإنسان، وذلك بعد عام على حملة قمع دامية على متظاهرين مناهضين للحكومة.

ومثلت العقوبات، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، أحدث خطوة لتعزيز حملة "الضغوط القصوى" على إيران التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترمب. وتأتي العقوبات أيضا قبل شهرين فقط من الموعد المقرر لمغادرة ترامب البيت الأبيض بعد الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفرضت الوزارة عقوبات على ما وصفتها بأنها شبكة رئيسية من المقربين لخامنئي. وقالت إنها أدرجت على القائمة السوداء "مؤسسة مستضعفان" التي يسيطر عليها خامنئي في الخطوة التي تستهدف أيضا 10 أفراد و50 كيانا ترتبط بالمؤسسة في قطاعات من بينها الطاقة والتعدين والخدمات المالية.

وتجمد العقوبات أي أصول في الولايات المتحدة للكيانات والأفراد المستهدفين وتمنع الأمريكيين عموما من التعامل معهم.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في البيان إن "المرشد الأعلى الإيراني يستخدم مؤسسة مستضعفان لمكافأة حلفائه تحت ستار العمل الخيري".

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء، واتهمتهما بالضلوع في قتل قرابة 150 شخصا في مدينة ماهشهر في حملة القمع العام الماضي. وتمنع العقوبات الاثنين وأسرهما من السفر إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت الداخلية الإيرانية مقتل حوالي 225 شخصا في الاحتجاجات التي أشعل فتيلها تقارير إعلامية أفادت بأن أسعار البنزين سترتفع بما يصل إلى 200 بالمئة، وأن العائد سيذهب إلى مساعدة الأسرالمحتاجة.

وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.