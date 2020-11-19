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مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية (رويترز)
19/11/2020

قال ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إنهم سيتقدمون بتشريعات تستهدف وقف إدارة الرئيس دونالد ترمب بيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.

واتخذ  ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة في منع إدارة الرئيس دونالد ترمب بيعَ الإمارات 50  مقاتلة شبح من طراز أف-35، معربين عن قلقهم من هذه الصفقة التي يُنظر إليها على أنها مكافأة للدولة الخليجية على اعترافها بإسرائيل.

وأعلن العضوان الديمقراطيان بالمجلس بوب مينينديز وكريس ميرفي والعضو الجمهوري راند بول أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض خطة ترمب بيعَ طائرات مسيرة طراز ريبر وطائرات أف-35 المقاتلة وصواريخ جو/جو وذخائر أخرى للإمارات.

إلحاق الضرر بالمدنيين

وقد تغير هذه الصفقة الضخمة ميزان القوى في الشرق الأوسط، في حين عبر أعضاء الكونغرس عن انزعاجهم من محاولة الإدارة للإسراع بالصفقة، خاصة وأنها لم تخطرهم بها رسميا سوى الأسبوع الماضي.

ويخشى العديد من المشرعين كذلك من أن تستخدم الإمارات تلك الأسلحة في هجمات من شأنها ان تحلق الضرر بالمدنيين في اليمن، الذي تعد حربه الأهلية إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وعند الإعلان عن الصفقة، حذرت منظمة العفو الدولية من أن الأسلحة ستستخدم في "هجمات تنتهك القانون الإنساني الدولي وقتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين".

وذكر المشرعون أن إدارة ترمب تحايلت على عملية المراجعة التي يجريها الكونغرس عادة لمثل هذه الصفقات، سعيا منها لتسريع بيع هذه الأسلحة المتطورة.

وتشمل الصفقة أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، وما يزيد على 14 ألفا من القنابل والذخائر الفتاكة وثانية أكبر صفقة لبيع الطائرات الأمريكية المسيرة لدولة منفردة.

انتهاك شروط الاستخدام

 

قال الديموقراطي كريس مورفي المقرّب من الرئيس المنتخب جو بايدن، إنّ الإمارات انتهكت في الماضي شروط استخدام العديد من الأسلحة التي اشترتها من الولايات المتحدة من خلال استخدام بعض منها في الحروب الدائرة في ليبيا واليمن.

وأوضح مورفي في بيان "أنا أؤيّد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لكن لا شيء في هذه الاتفاقية يلزمنا بإغراق هذه المنطقة أكثر بالأسلحة أو تسهيل حصول سباق تسلّح خطير".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ الكونغرس رسمياً بهذه الصفقة الأسبوع الماضي، مرحّباً بقرار الإمارات الاعتراف بإسرائيل ومدرجاً تزويد أبوظبي بهذه الأسلحة في إطار جهود التصدّي لإيران.

وحاول الكونغرس في العام الماضي منع البيت الأبيض من بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات، لكنّه فشل في حشد أغلبية الثلثين لتجاوز الفيتو الذي استخدمه ترمب لفرض إرادته.

وكانت قضية مقاتلات الشبح الأمريكية المتعدّدة المهام التي تسعى أبوظبي منذ وقت طويل لشرائها من واشنطن، ألقت بظلالها على اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي الذي وقّعته الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض برعاية ترمب.

وسبق لإسرائيل أن عارضت بيع هذه المقاتلات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن ومصر اللتين تربطها بهما اتفاقيات سلام.

وتشمل الصفقة، خمسين مقاتلة أف-35 بقيمة 10.4 مليارات دولار، و18 طائرة مسيرة مسلحة من طراز أم كيو-9 بقيمة 2.97 مليار دولار وذخائر جو-جو وجو-أرض تناهز قيمتها عشرة مليارات دولار.

المصدر : وكالات

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