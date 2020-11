مساع لوقف مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات بمليارات الدولارات

قال ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إنهم سيتقدمون بتشريعات تستهدف وقف إدارة الرئيس دونالد ترمب بيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.

واتخذ ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة في منع إدارة الرئيس دونالد ترمب بيعَ الإمارات 50 مقاتلة شبح من طراز أف-35، معربين عن قلقهم من هذه الصفقة التي يُنظر إليها على أنها مكافأة للدولة الخليجية على اعترافها بإسرائيل.

وأعلن العضوان الديمقراطيان بالمجلس بوب مينينديز وكريس ميرفي والعضو الجمهوري راند بول أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض خطة ترمب بيعَ طائرات مسيرة طراز ريبر وطائرات أف-35 المقاتلة وصواريخ جو/جو وذخائر أخرى للإمارات.

The UAE is our ally, but there is no escaping that the Emiratis have a history of transferring U.S. arms to extremist militias, and have violated international law in Libya and Yemen. At the very least, we should not rush this sale through in a lame duck session. https://t.co/JYW8RXQ66G

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) November 19, 2020