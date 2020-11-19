أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

تفقّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسجد "وانيكوي" التاريخي في مدينة إسطنبول إثر تعرض أجزاء منه لحريق، الأحد الماضي.

وتوجه أردوغان، ظهر الخميس، إلى موقع المسجد المطلّ على مضيق البوسفور، في حي قنديلّي التابع لقضاء "أوسكودار" بالطرف الآسيوي لإسطنبول.

وأطلع المسؤولون المعنيون أردوغان على معلومات حول مشروع ترميم المسجد.

ورافق أردوغان خلال جولته التفقدية، رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال.

والأحد، أعلنت ولاية إسطنبول فتح تحقيق واسع النطاق للكشف عن سبب الحريق الذي اندلع في مسجد "وانيكوي" التاريخي.

وكانت فرق الإطفاء وأمن السواحل قد تمكنت من إطفاء الحريق ظهر الأحد، بعد تدخل سريع عبر البر والبحر.