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عصام الحضري يعلن اعتزاله كرة القدم في رسالة وادع لجمهوره

حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)
حارس المرمى المصري عصام الحضري (رويترز)
18/11/2020

أعلن عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر والنادي الأهلي السابق، الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة من العطاء دامت 25 عامًا.

جاء ذلك في رسالة وداع كتبها الحضري عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "دوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللي فاتت عن انضمامي لهذا النادي وذاك".

وأضاف "ومع الاحترام الكامل لكل الأندية، فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة، فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا".

وعزا الحضري الفضل في تألقه إلى نادي الأهلي قائلا "لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة، هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شيء".

وحقق الحضري (47 عامًا) العديد من الأرقام التاريخية في مسيرته، أبرزها تتويجه بكأس الأمم الإفريقية 4 مرات رفقة منتخب "الفراعنة"، إضافة إلى 38 لقب حصدها على مستوى الأندية التي شارك معها.

ويُعد الحضري أكبر لاعب يشارك في تاريخ المونديال، بعد أن سجل حضوره في بطولة كأس العالم روسيا عام  2018، وهو بعمر 45 عامًا، وعزز هذا الرقم بآخر مميز، وهو كونه أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في البطولة العالمية ذاتها.

المصدر : الأناضول
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