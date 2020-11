سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

كشف سيناتور أمريكي أن المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ اعترف في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، أن الموقع يمتلك أداة لتتبع مستخدميه عبر الإنترنت.

وقال السيناتور جوش هاولي في تغريدة له إن "زوكربيرغ اعترف تحت القسم بأن شركة فيسبوك تمتلك (أدوات) لتتبع مستخدميها عبر الإنترنت وعبر المنصات الأخرى والحسابات الخاصة أيضا، وكل ذلك بدون معرفة المستخدم".

Under oath, Zuckerberg admits @Facebook DOES have “tools” to track its users across the internet, across platforms, across accounts – all without user knowledge. I ask how many times this tool has been used domestically against Americans. Zuck won’t say — Josh Hawley (@HawleyMO) November 17, 2020

وتساءل هاولي "كم مرة تم استخدام هذه الأداة محليًا ضد الأمريكيين؟ لن يقول زوك".

وكشف هاولي في تغريدة ثانية أن موظفا فضل عدم الكشف عن هويته أبلغه بأن الأداة تسمى "سينترا" وأن زوكربيرغ ادعى أنه لا يستطيع تذكر اسمها.

وختم هاولي حديثه ساخرا "بالطبع لا يتذكر فهو مجرد مدير تنفيذي".

A @Facebook whistleblower tells me it’s called Centra. Example below. Zuck said he couldn’t recall the name … he’s only the company CEO, after all pic.twitter.com/DLkQ46MiR4 — Josh Hawley (@HawleyMO) November 17, 2020

من جانبها قالت إيزي لابوسي الصحفية المتخصصة في قضايا الخصوصية "لا أحد يفكر بجدية بشأن الخصوصية عبر الإنترنت ولا يزال يشعر بالصدمة من قدرة فيسبوك (أو أي شركة) على تتبع الأفراد عبر الإنترنت. لقد مرت سنوات على الصدمة بشأن المراقبة عبر الإنترنت وسنوات من فشل الكونغرس في فعل أي شيء حيال ذلك.

No one who thinks seriously about online privacy is still shocked by Facebook's (or any company's) ability to track people across the internet. We're years past shock about online surveillance and years into Congress's failure to do anything about it. pic.twitter.com/fKAle6kosk — issie lapowsky (@issielapowsky) November 17, 2020

أثار هذا الأمر غضب مغردين ومدونين عبر مواقع التواصل، وطالب كثيرون شركة فيسبوك بتوضيح ماهية أداة "سينترا" ولماذا تم إنشاؤها، وما الذي تفعله بالمعلومات الشخصية للمستخدمين على وجه التحديد.

@Facebook Please explain what ‘Centra’ is and why it was created. We deserve to know what you are doing with our personal information. #BigTech #privacy #facebook https://t.co/pK9Hbo0viB — Monroe M. 🇺🇸 (@360uncensored) November 17, 2020