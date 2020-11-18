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حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)
فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)
18/11/2020

قالت وسائل إعلام كويتية إن حريقا هائلا اندلع فجر اليوم الأربعاء بأحد الأسواق المركزية في منطقة الشويخ الصناعية.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب والدخان في السوق المركزي، وسط محاولات رجال الدفاع المدني إخماد الحريق.

وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية عن تمكن 150 رجل إطفاء من السيطرة على الحريق.

وذكرت قوة الإطفاء في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أنها تلقت بلاغا بنشوب حريق كبير وعلى إثره تم توجيه ستة فرق إطفاء للموقع.

وأضافت أن فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة وبذلت جهودا كبيرة باستخدام آليات السلالم الهيدروليكية التي مكنت فرق الإطفاء من السيطرة على موقع الحادث الذي تبلغ مساحته ثلاثة آلاف متر مربع، وذلك رغم المعوقات التي واجهت الفرق خلال عملها منها وقوع انهيارات بالسقف المصنوع من "الكيربي".

وأوضحت القوة أنه تجري حاليا عملية البحث عن أحد الأشخاص المفقودين بالموقع بعد أن تم الإبلاغ عن الاشتباه في وجوده أثناء اندلاع الحريق.

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