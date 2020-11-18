حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

قالت وسائل إعلام كويتية إن حريقا هائلا اندلع فجر اليوم الأربعاء بأحد الأسواق المركزية في منطقة الشويخ الصناعية.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب والدخان في السوق المركزي، وسط محاولات رجال الدفاع المدني إخماد الحريق.

فيديو | حريق سوق مركزي في الشويخ الصناعية pic.twitter.com/41blzCEArY — جريدة بيان الكويتية (@Bayan_kw) November 18, 2020

وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية عن تمكن 150 رجل إطفاء من السيطرة على الحريق.

وذكرت قوة الإطفاء في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أنها تلقت بلاغا بنشوب حريق كبير وعلى إثره تم توجيه ستة فرق إطفاء للموقع.

وأضافت أن فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة وبذلت جهودا كبيرة باستخدام آليات السلالم الهيدروليكية التي مكنت فرق الإطفاء من السيطرة على موقع الحادث الذي تبلغ مساحته ثلاثة آلاف متر مربع، وذلك رغم المعوقات التي واجهت الفرق خلال عملها منها وقوع انهيارات بالسقف المصنوع من "الكيربي".

وأوضحت القوة أنه تجري حاليا عملية البحث عن أحد الأشخاص المفقودين بالموقع بعد أن تم الإبلاغ عن الاشتباه في وجوده أثناء اندلاع الحريق.

قوة «الإطفاء» تتعامل مع حريق سوق مركزي في «الشويخ الصناعية» – جاري جمع المعلومات المتعلقة حول الحادث التي سيعلن عنها لاحقا#الكويت pic.twitter.com/s6MrM8A1Kx — برق نيوز ميديا (@barqnewskwt) November 18, 2020