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بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)
18/11/2020

عبّرت بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" والملقبة بـ"السيدة تايسون"، عن سعادتها الغامرة بعد اعتناقها الإسلام بشكل رسمي وأمام شهود.

وقالت روبي في تعليق على صورة لها من أمام مسجد بهولندا، نشرتها على صفحتها الرسمية عبر تطبيق انستغرام الاثنين "بعد التدرب لسنوات، أنا فخورة جدًا بأنني أخيرًا تحولت رسميًا إلى الإسلام".

وأضافت "سبق وقلت الشهادة بنفسي، لكن الآن (قلتها) رسميا في المسجد مع شهود، ما شاء الله، أنا سعيدة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للملاكمة الهولندية وهي ترتدي الحجاب من داخل المسجد الذي كانت به، من أجل تلقينها الشهادتين واعتناقها الإسلام.

وتفاعل بطل إفريقيا في الملاكمة التونسي هادي السليماني، مع إعلان روبي لإسلامها، معلقا في منشور على صفحته عبر فيسبوك "اعتنقت سيدة الملاكمة الهولندية السابقة، روبي، الإسلام أمس في مسجد بهولندا. الله أكبر إن الله يهدي من يشاء ربي يحفظها ويتقبل منها".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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