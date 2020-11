بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على تويتر إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، واتهمه بتقديم تصريح "غير دقيق للغاية" بشأن أمن الانتخابات.

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتهية مساء الثلاثاء أنّه أقال المسؤول عن ضمان أمن الانتخابات لنفيه حصول عمليات تزوير "واسعة النطاق" في الانتخابات التي خسرها أمام جو بايدن.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed…

