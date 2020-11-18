بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على تويتر إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس، واتهمه بتقديم تصريح "غير دقيق للغاية" بشأن أمن الانتخابات.

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتهية مساء الثلاثاء أنّه أقال المسؤول عن ضمان أمن الانتخابات لنفيه حصول عمليات تزوير "واسعة النطاق" في الانتخابات التي خسرها أمام جو بايدن.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

وقال دونالد ترمب في تغريدة على تويتر إنّ "البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقاً بتاتاً، إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق".

وأضاف "لذلك، وبقرار يسري مفعوله فوراً، تمّت إقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

وقدم ترمب مزاعم عن تزوير كبيرة ورفض الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو بايدن، في حين رفعت حملته دعاوى قضائية في ولايات شهدت منافسة محتدمة رغم أن مسؤولي الانتخابات في الحزبين قالوا إنهم لا يرون أي دليل على حدوث مخالفات خطيرة.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن كريبس، الذي عمل على حماية الانتخابات من المتسللين الإلكترونيين لكنه أثار حفيظة ترمب بسبب جهوده لفضح المعلومات المضللة، أبلغ مساعديه بأنه يتوقع إقالته.

نفي المزاعم حول التزوير

خلال الأيام الأخيرة بذلت الوكالة التابعة لوزارة الأمن الداخلي قصارى جهدها لنفي المزاعم التي ما انفكّ الرئيس المنتهية ولايته وأنصاره يكرّرونها بحصول عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات.

كانت الوكالة أصدرت الأسبوع الماضي بياناً مشتركاً مع هيئات حكومية محليّة وفدرالية أخرى مسؤولة عن أمن الانتخابات قالت فيه إنّ "انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الأوّل كانت الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المتّحدة".

وأوضح البيان "ليس هناك أيّ دليل على أنّ أيّ نظام انتخابي حَذَف أصواتاً أو فقَدَها أو عدّلها، أو أنّه قد تمّ اختراقه بأيّ شكل من الأشكال".

واشار إلى البيان "على الرّغم من عِلمنا بأنّ العمليّة الانتخابيّة لدينا تُشكّل موضوع الكثير من الادّعاءات التي لا أساس لها وحملات التضليل، يمكننا أن نؤكّد لكم أنّ لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها".

وفي تعارض مع التقاليد السياسيّة الأمريكيّة ما زال ترمب يرفض الإقرار بهزيمته، في موقف من شأنه تعقيد الفترة الانتقاليّة أمام بايدن الذي يُفترض أن يتولّى مهامه يوم 20 يناير/كانون الثاني 2021.