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السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
18/11/2020

ألغت محكمة إدارية سويدية قرار حظر ارتداء الحجاب المفروض في المدارس من قبل بلدية "سكوروب" في ولاية اسكونه جنوبي السويد.

وأفادت محكمة مالمو الإدارية (جنوب) في بيان، الثلاثاء، أنه تم إلغاء قرار المجلس البلدي في سكوروب بحظر ارتداء الحجاب في المدارس.

وأكدت المحكمة أن الحظر يتعارض مع أحكام الدستور وحرية الدين في السويد.

ويوم الإثنين، طالبت أمانة المظالم لشؤون التمييز في السويد (DO) في بيان، برفع الحظر لأنه لا يتوافق مع الدستور.

تهديدات بالقتل

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، فرض مجلس بلدية "سكوروب" حظرا على ارتداء الحجاب في المدارس للطالبات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما.

وتعليقًا على الحظر، قال ماتياس ليدهولم مدير مدرسة "براستاموسا" في سكوروب في تصريحات، إنه لا يعترف بالحظر، ولن يطبقه في مدرسته.

وفي فبراير/ شباط الماضي، تلقى ليدهولم، تهديدات بالقتل وتعليقات كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر رفضه تطبيق قرار البلدية.

المصدر : الأناضول

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