السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

ألغت محكمة إدارية سويدية قرار حظر ارتداء الحجاب المفروض في المدارس من قبل بلدية "سكوروب" في ولاية اسكونه جنوبي السويد.

وأفادت محكمة مالمو الإدارية (جنوب) في بيان، الثلاثاء، أنه تم إلغاء قرار المجلس البلدي في سكوروب بحظر ارتداء الحجاب في المدارس.

وأكدت المحكمة أن الحظر يتعارض مع أحكام الدستور وحرية الدين في السويد.

ويوم الإثنين، طالبت أمانة المظالم لشؤون التمييز في السويد (DO) في بيان، برفع الحظر لأنه لا يتوافق مع الدستور.

#Humanrights must be at the centre of the implementation of the #GlobalCompact on Migration in Europe.

🔎Read about the challenges and recommendations identified by #NHRIs to better promote and protect the rights of migrants 👇 https://t.co/LrzHCfgFLI

— ENNHRI (@ennhri) November 10, 2020