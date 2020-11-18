الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

أظهرت مشاهد مصورة، قيام خفر السواحل اليوناني بمضايقة قارب يحمل طالبي لجوء، قبل أن يتركهم لمصيرهم في عرض البحر.

ووثقت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة التركية، لقطات أثناء إجبار خفر السواحل طالبي اللجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في مياه بحر إيجة.

وقامت سفينتان تابعتان لخفر السواحل اليوناني بدفع قارب يحمل نحو 25 من طالبي اللجوء بينهم أطفال، نحو المياه الإقليمية التركية، بتاريخ9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتوضح المشاهد اقتراب السفينتين من القارب، والقيام بمناورات حوله في محاولة لإغراقه، ومن ثم الابتعاد من المكان تاركتين اللاجئين لمصيرهم في عرض البحر.

وإثر ذلك، قامت سفينة تابعة لخفر السواحل التركي من القارب بالاقتراب من القارب، وأنقذت طالبي اللجوء، بحسب ما أظهر الفيديو.

خفر السواحل التركي ينقذ 24 طالب لجوء جنوب غربي البلاد (الأناضول)

إنقاذ مهاجرين

من ناحية أخرى، أنقذت فرق خفر السواحل التركية، الخميس، 24 طالب لجوء، قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غربي البلاد، بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأفاد مراسل الأناضول أن طواقم خفر السواحل تحركت على الفور، إثر تلقيها بلاغا بوجود طالبي لجوء على متن قارب خشبي قبالة سواحل منطقة "بوزبورنو".

وتبيّن أن أفراد خفر السواحل اليوناني دفعوا قارب طالبي اللجوء للمياه الإقليمية التركية، وأنقذت طواقم خفر السواحل 24 طالب لجوء لم تذكر مصادر أمنية جنسياتهم.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، سلّم خفر السواحل التركي طالبي اللجوء لمديرية الهجرة في الولاية، كما تم عتقال مواطن تركي يشتبه في قيامه بتهريب المهاجرين.