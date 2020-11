إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

احتفت إسرائيل بزيارة وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني والوفد المرافق والذي يقوم بأول زيارة رسمية لإسرائيل منذ التوقيع على معاهدة السلام بينهما.

وقال موقع" إسرائيل بالعربية" ينطلق بعد قليل وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني والوفد المرافق له من المنامة إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية منذ التوقيع على معاهدة السلام.. نحن في انتظاركم! اهلا وسهلا".

وتوجه أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في أول رحلة طيران تجارية لشركة طيران الخليج إلى تل أبيب، فيما يتطلع البلدان إلى توسيع التعاون بعد إقامة علاقات رسمية في سبتمبر أيلول في اتفاق بوساطة أمريكية.

وذكر موقع (فلايت رادار24 ) لتتبع حركة الرحلات الجوية أن رحلة طيران الخليج رقم جي.إف972، وهو رمز الهاتف الدولي لإسرائيل، أقلعت من مطار المنامة صباح اليوم الأربعاء متوجهة إلى تل أبيب.

وقال آفي بيركوفيتش مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشرق الأوسط على تويتر إنه على متن الطائرة نفسها على رأس وفد أمريكي للبحرين وإسرائيل.

وأقامت البحرين والإمارات علاقات رسمية مع إسرائيل بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة ووُقع في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر أيلول، وقال السودان في وقت لاحق إنه سيقيم علاقات رسمية مع إسرائيل.

وتتزامن زيارة وزير الخارجية البحريني لإسرائيل مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال دبلوماسيان مطلعان على خطط الزيارة إن الوزيرين سيعقدان اجتماعا ثلاثيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من ناحية أخرى نقلت رويترز عن وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان تبادل دعوات الزيارة مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، في أحدث خطوة في تحسن علاقات إسرائيل مع دول عربية.

وقالت الوكالة إن الرئيس الإسرائيلي أعرب في رسالته عن "بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين".

وقامت الإمارات وجارتها الخليجية البحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة وتم توقيعها في سبتمبر أيلول في واشنطن، لتصبحا أول دولتين عربيتين منذ ربع قرن تقيمان علاقات رسمية مع إسرائيل.

🇺🇸🇮🇱🇧🇭 And now it is complete!! Israel’s Cabinet ratifies Bahrain normalization deal https://t.co/EbAWOWlPRN

— Avi Berkowitz (@AviBerkow) November 15, 2020