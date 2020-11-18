أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

وثق الشاب المصري عمرو خليل، لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية، أثناء حضورهما أحد الأفراح، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك.

وأظهر المقطع، والدته السيدة أحلام وهي تحاول أن تعرف رأيه، عن طريق الإشارة، في فتاة كانت تحضر الفرح، ولكنها قوبلت بالرفض من جانب عمرو، الأمر الذي جعل الأم تخبره بالانتظار حتى يتسنى لها البحث عن أخرى.

وواصلت الأم رحلة بحثها عن زوجة ابنها المستقبلية، ثم ظهرت عليها السعادة الغامرة عندما أبدى الابن موافقة مبدئية على فتاة أخرى أشارت له بها، في لقطة وصفها الابن، بـ "عندما ترغب الأم في التخلص من ابنها".

وآثار المقطع تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن هذا هو لسان حال كل الأمهات اللاتي يرغبن بشدة في زواج أبنائهن، كما أبدوا إعجابهم بالأم التي أظهرت ثقة كبيرة في هذا الموقف.

و قالت السيدة أحلام التي استضافتها إحدى الفضائيات بصحبة نجلها عمرو، إنها لم تكن تعلم أن عمرو كان يصورها، لكنه أخبرها لدى رجوعهم إلى المنزل بعد انتهاء الفرح وسألها هل ينشره أم لا، فأذنت له بنشره.

وتقول الأم إنها نامت بعدها ثم استيقظت على كم هائل من الاتصالات الهاتفية والتفاعلات عبر الإنترنت بسبب هذا المقطع، مضيفة أنها زوجت خمسة من أبنائها بالفعل وجميع زوجات أبناءها يحبونها.

و قال عمرو إنه صور هذا الفيديو بغرض أن تكف والدته عن الإلحاح عليه في الزواج، إلا أنه أعجب بالفعل بأحدى الفتيات التي اختارتها له والدته أثناء الفرح ويستعد الآن للتقدم لخطبتها.

ولقى الفيديو رواجا كبيرا إذ تناقلته العديد من الصفحات المصرية على فيسبوك، وحقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وشاركه أكثر من 21 ألف مستخدم حتى الآن.