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نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)
رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)
17/11/2020

نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، والد مدون سعودي اشتهر بالترويج للتطبيع مع تل أبيب.

وكتب نتنياهو عبر حسابه على تويتر: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة والد صديقي محمد سعود".

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لصديقي محمد ولأسرته. رحم الله والدك وأسكنه فسيح جناته".

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خاطب نتنياهو، عبر محادثة فيديو، سعود مازحا: "خسارة أنه لا يمكنك التصويت" خلال الانتخابات على رئاسة حزب الليكود آنذاك.

وسبق أن أثار سعود جدلا واسعا في يوليو/ تموز الماضي، بعد زيارته لإسرائيل، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وخلال تجواله في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض سعود لوابل من الشتائم والبصق من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ "الصهيوني".

بينما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد مرددين "اطلع برا (غادر المكان).. هذا محل طاهر مش (ليس) للمطبعين".

ووقتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراض الفلسطينيين للمدون السعودي بـ "التصرف الوحشي وغير الأخلاقي".

وفي أكثر من مناسبة، أعرب سعود عن "حبه" لإسرائيل، وتأييده لنتنياهو.

ومؤخرا، ازداد الغزل الإسرائيلي للسعودية، بين-ما تفيد تقارير عبرية بأنها قد تكون الدولة التالية التي ستطبع مع تل أبيب، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

والأحد، رحبت إسرائيل، ببيان لهيئة كبار العلماء السعودية (رسمية)، وصف جماعة الإخوان المسلمين بـ "الإرهابية".

المصدر : الجزيرة مياشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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