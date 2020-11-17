نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، والد مدون سعودي اشتهر بالترويج للتطبيع مع تل أبيب.

وكتب نتنياهو عبر حسابه على تويتر: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة والد صديقي محمد سعود".

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لصديقي محمد ولأسرته. رحم الله والدك وأسكنه فسيح جناته".

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة والد صديقي محمد سعود. أتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة لصديقي محمد ولأسرته. رحمه الله والدك وأسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/m6U6IXALai — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 17, 2020

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خاطب نتنياهو، عبر محادثة فيديو، سعود مازحا: "خسارة أنه لا يمكنك التصويت" خلال الانتخابات على رئاسة حزب الليكود آنذاك.

وسبق أن أثار سعود جدلا واسعا في يوليو/ تموز الماضي، بعد زيارته لإسرائيل، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

زار وفد اعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، البرلمان الإسرائيلي. وقال الضيوف لرئيس لجنة الشؤون الخارجية: "إن زيارة إسرائيل تشبه جولة في بلد الأحلام. نتمنى أن نتمكن من إحضار مئات الأشخاص من بلداننا إلى إسرائيل حتى يرون ما نراه ويشعرون بما نشعر به هنا" pic.twitter.com/jlxXtbPy6l — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 22, 2019

وخلال تجواله في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض سعود لوابل من الشتائم والبصق من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ "الصهيوني".

بينما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد مرددين "اطلع برا (غادر المكان).. هذا محل طاهر مش (ليس) للمطبعين".

ووقتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراض الفلسطينيين للمدون السعودي بـ "التصرف الوحشي وغير الأخلاقي".

وفي أكثر من مناسبة، أعرب سعود عن "حبه" لإسرائيل، وتأييده لنتنياهو.

ومؤخرا، ازداد الغزل الإسرائيلي للسعودية، بين-ما تفيد تقارير عبرية بأنها قد تكون الدولة التالية التي ستطبع مع تل أبيب، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

والأحد، رحبت إسرائيل، ببيان لهيئة كبار العلماء السعودية (رسمية)، وصف جماعة الإخوان المسلمين بـ "الإرهابية".