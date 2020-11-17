مستشار ترمب للأمن القومي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة (فيديو)

تعهّد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين بانتقال سلس للسلطة إلى إدارة جديدة يقودها الرئيس المنتخب جو بايدن، مشارفاً على الاعتراف بخسارة دونالد ترمب.

وبعد نحو أسبوعين من الانتخابات لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مصرا على أنه هو الفائز في الاستحقاق، زاعماً حصول "تزوير واسع النطاق" من دون أن يقدّم أي دليل على ذلك، على الرّغم من أنّ التقديرات الحالية تعطي بايدن تقدّماً لا يمكن تعويضه في ولايات حاسمة وتقدّماً كبيراً على صعيد التصويت الشعبي.

وقال أوبراين، الذي يتولّى تنسيق شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض، أمام منتدى الأمن العالمي الي عُقد افتراضيا عبر الفيديو كونفراس وكانت تستضيفه قطر في السابق، إنه يأمل في فوز ترمب بفترة ثانية لمدة أربع سنوات لكنه سيعمل مع أي إدارة جديدة برئاسة بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأضاف "إذا تأكد فوز بايدن-هاريس، ومن الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن، فسيكون لدينا انتقال احترافي جدا من جانب مجلس الأمن القومي، لا ريب في ذلك".

ولم يقدم ترمب حتى الآن أدلة يمكن أن تقلب فوز بايدن بعدد 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا له. وأمام الولايات مهلة حتى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول للتصديق على الانتخابات فيها واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذين سيختارون الرئيس الجديد رسميا في 14 ديسمبر/ كانون الأول.

وبرحابة صدر معتادة بعد استحقاق انتخابي لكن لم يبدها ترمب لحدّ الآن، قال أوبراين إنّ لدى بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس "أشخاصاً احترافيين للغاية" قادرين على تولّي زمام الأمور وإنّه سيلتزم الصمت بعد التنصيب.

وقال مستشار الأمن القومي "الشيء العظيم هو أن هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية. نتبادل الأدوار وكانت لدينا انتقالات سلمية وناجحة (للسلطة) حتى في أكثر الفترات الخلافية".

وأضاف أوبراين "يستحقون بعضاً من الوقت لكي يستعدّوا ويضعوا سياساتهم: قد تكون بيننا تباينات سياسية".

وفيما من المقرّر أن يتولّى بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني سواء أقرّ ترمب بهزيمته أم لا، ترفض إدارة الخدمات العامة الأمريكية، الوكالة التي تدير الشؤون البيروقراطية الاتحادية، الاعتراف به رئيساً منتخباً وتحجم عن اطلاعه على فحوى الاجتماعات المصنّفة سرية أو منحه الموارد المخصصة للعملية الانتقالية.