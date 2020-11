أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

قالت السفارة البريطانية في بيجين ووسائل إعلام رسمية صينية إن دبلوماسيا بريطانيا قفز إلى نهر في جنوب غرب الصين وأنقذ طالبة أوشكت على الغرق يوم السبت الماضي.

وأنقذ القنصل العام البريطاني في مدينة تشونغتشينغ الصينية، ستيفن إليسون، فتاة في الـ24 من العمر، بعد أن لاحظ انزلاقها وسقوطها في نهر.

وأصبح الدبلوماسي البريطاني البارز بطلا في الصين وحصد مقطع فيديو له وهو ينقذ الطالبة عشرات ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال منشور للسفارة البريطانية في بيجين" نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ، ستيفن إليسون، الذي غطس في نهر يوم السبت لإنقاذ طالبة غارقة والسباحة بها إلى بر الأمان".

وجاء في منشور على صفحة القنصلية الرسمية في تطبيق "ويبو"، "بسبب إنقاذها في الوقت المناسب، استعادت الشابة وعيها بسرعة".

وكان إليسون (61 عاما) يزور البلدة السياحية يوم السبت عندما سمع صراخ ورأى حشودا متجمعة عقب سقوط شابة في مياه النهر.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته القنصلية ووسائل إعلام مختلفة، إليسون وهو يقفز بملابسه في النهر حيث كانت الشابة التي لم تذكر اسمها تكافح من أجل النجاة.

وقام القنصل إليسون بجرّ الفتاة إلى زورق نجاة تم إلقاؤه من ضفة النهر، فيما تم سحب الدبلوماسي والفتاة إلى الضفة.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe

قالت وكالة شينخوا نقلا عن السلطات المحلية "بفضل الإنقاذ سرعان ما استأنفت الطالبة التنفس واستعادت وعيها".

وأعيد نشر وسم "قنصل بريطاني في تشونغتشينغ ينقذ طالبة سقطت في المياه" حوالي 40 مليون مرة على "ويبو" بحلول مساء أمس الإثنين مع انتشار أنباء الشجاعة التي تحلى بها إليسون.

وتوترت العلاقات الصينية البريطانية في الأشهر الأخيرة بسبب قرار الصين فرض قانون جديد للأمن القومي لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، والتي أعادتها لندن إلى بيجين عام 1997 بعد 156 عاما من الحكم البريطاني.

Very proud of Stephen Ellison, our new Consul General in Chongqing, China, for saving a student from drowning at the weekend. His bravery and commitment demonstrates the very best of British diplomats around the world. https://t.co/UOKkWl1Sil

— Dominic Raab (@DominicRaab) November 16, 2020