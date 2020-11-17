"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

شرعت شركة "فايزر" الأمريكية (PFizer) لتصنيع الأدوية، في التوزيع الأولي للقاحها المضاد لفيروس كورونا في 4 ولايات بالولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، الثلاثاء، بإعلان شركة "فايزر"، وشريكتها "بيونتيك" الألمانية، لصاحبها العالم التركي أوغور شاهين، بدء توزيع اللقاح المضاد للفيروس، في كل من ولايات رود آيلاند وتكساس ونيو مكسيكو وتينيسي.

وذكرت الصحيفة أنه تم اختيار الولايات مع الأخذ بالاعتبار الكثافة والتنوع السكاني وبنية المناعة فيها، مع الحرص على وصول اللقاح إلى الناس في المدن والمناطق الريفية في الولايات المذكورة.

وسيكون التوزيع الأوّلي للقاح نموذجًا للولايات الأمريكية الأخرى.

وأسس شاهين (55 عاما) وزوجته أوزلم (53 عاما)، وهما ألمانيان من أبناء مهاجرين أتراك، مع عالم الأورام النمساوي كريستوف هوبر شركة "بيونتيك" عام 2008.

وفي 9 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا وأنه "فعّال بنسبة 90 بالمئة".

وذكرت الشركة في بيان أن لقاحها، يعتبر سهل الاستخدام والحفظ والنقل، ويمكن تخزينه لمدة 6 شهور ضمن درجات الحرارة الطبيعية لأجهزة البراد.