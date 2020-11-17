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رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)
16/11/2020

دعا شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، لسياسة عادلة في توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد تشمل الفقراء واللاجئين.

وقال شيخ الأزهر في بيان عبر صفحته بفيسبوك، الإثنين: "ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ".

وأوضح أن هذا العطاء يأتي في "ظل جائحةٍ أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم".

وأضاف: "يجب ألا يُخذَل الفقراء واللاجئون في حقهم للحصول على هذا اللقاح".

ودعا "الشركات المنتجة للقاح كورونا لإقرار سياسة عادلة لتوزيع اللقاح، انطلاقًا من رسالتها وضميرها الإنساني، بعيدًا عن أسواق التجارة والحسابات المادية".

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، 55 مليونا و10 آلاف، توفي منهم أكثر من مليون و327 ألفا، وتعافى ما يزيد على 38 مليونا و262 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر"، المتخصص بإحصاء أعداد ضحايا الوباء.

ونشر موقع "سالون" الأمريكي، السبت الماضي، أن الدول الغنية استحوذت على حصة الأسد من إنتاج شركة "فايزر" الأمريكية الخاص بجرعات لقاح كورونا، ما يصعب بالمقابل حصول الدول الفقيرة عليه.

يشار إلى أنّ هناك أكثر من 10 لقاحات في المراحل النهائية للاختبار، لكن لقاح "فايزر" يعد الأول الذي يحقق نتائج مرجوة، حسب تقارير صحفية غربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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