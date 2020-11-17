رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

تفقد الرئيس الأذري، إلهام علييف، الإثنين، مدينتي فضولي وجبرائيل بعد استعادة السيطرة عليهما من القوات الأرمينية.

ونشرت مهريبان علييف، زوجة الرئيس الأذري، على حسابها في موقع إنستغرام، مشاهد وصور لعلييف وهو يقود سيارته بنفسه في المنطقة.

وفي المشاهد يقول علييف إنه يتفقد حاليا جسرا تاريخيا في مدينة جبرائيل، وعند إشارته إلى منازل مدمرة قال علييف "هذه منازل لمواطنين أذريين دمرها العدو الهمجي".

وعلى صعيد جهود حفظ السلام، نقلت روسيا قاذفات صواريخ متعددة على شاحنات إلى ممر بري تسيطر عليه بين أرمينيا وكاراباخ، فيما تعمل قوات حفظ السلام الروسية على تأمين أرض جديدة لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه بشأن الجيب في الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها أقامت سبعة مواقع مراقبة مؤقتة في ممر لاتشين الذي يبدأ من حدود أرمينيا إلى الجيب داخل أراضي أذربيجان وذلك لضمان العبور الآمن لقوات حفظ السلام الروسية إلى الأجزاء التي يسيطر عليها الأرمن في كاراباخ.

ورأى مراسلون لرويترز قاذفتين متعددتين لإطلاق صواريخ غراد على شاحنتين في ممر لاتشين. وبإمكان هذه القاذفات التي تعود إلى عصر الاتحاد السوفيتي إطلاق 40 صاروخا في 20 ثانية ويشير نشرها إلى أن روسيا حريصة على ضمان أمن قواتها.

وتعمل على كل قاذفة أطقم روسية، إذ أكد الجنود لرويترز أنهم من روسيا.

وشاهد مراسلو رويترز دبابة روسية أيضا في المنطقة.

قوات حفظ السلام الروسية في إقليم كاراباخ (رويترز)

ويقول بيان على موقع الكرملين على الإنترنت عن نشر القوات الروسية إن ناقلات جند مدرعة ومركبات أخرى وعتاد سيكون مع قوة حفظ السلام المسلحة. ولم يتضمن البيان أي إشارة محددة إلى أنظمة إطلاق صواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن جنودها يزيلون الألغام من ممر لاتشين ويبعدون السيارات والمركبات المدرعة المحطمة والمتروكة عن الطريق.

وقالت الوزارة إن موسكو ستراقب السلام من 18 موقع مراقبة يقتصر العمل فيها على الروس. وقوات حفظ السلام الروسية على اتصال مستمر بالقوات المسلحة في كل من أذربيجان وأرمينيا لمنع سوء الفهم.

وأطلقت أذربيجان عملية عسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ، تمكنت خلاله من استعادة السيطرة على عدة مدن.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في كاراباخ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما اعتبر علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.

وبين علييف، أن الاتفاق ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.