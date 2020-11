دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

حذر باحثون من مركز (مايو كلينيك) الطبي الأكاديمي وجامعة (روتجرز) في الولايات المتحدة من أن الأطفال دون عامين، الذين يتناولون مضادات حيوية، معرضون لخطر كبير للإصابة بعدد من الأمراض المزمنة.

وأوضح الباحثون في دراسة نشرتها دورية (مايو كلينيك بروسيدنجز) أن هذه الأمراض تشمل الربو في مرحلة بداية الطفولة ، والحساسية التنفسية ، والأكزيما- مرض جلدي.

كما تشمل تلك الأعراض، السمنة واضطراب فرط النشاط المرتبط بنقص الانتباه، وداء البطن، أو ما يعرف باسم "الداء الزلاقي" وهو مرض يصيب الجهاز الهضمي نتيجة تناول مادة الغلوتين (بروتينات القمح) الموجودة في بعض أنواع الطعام.

وشملت الدراسة 14 ألفا و572 من أطفال بولاية مينسوتا الأمريكية، في الفترة بين عام 2003 و2011، تناول 70% منهم مضادا حيويا لمرة واحدة، على الأٌقل، خلال العامين الأولين من حياتهم، في المقام الأول لعلاج عدوى تنفسية أو في الأذن.

وجاءت نتائج الدراسة متوافقة مع فرضية أن تكوين "الميكروبيوم" تريليونات الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، التي تحيا في جسم الأنسان وعليه – له دور رئيسي في التطور المبكر للمناعة وفي عملية التمثيل الغذائي، والسلوك.

In a retrospective case study, researchers have found that antibiotics administered to children younger than 2 are associated with several ongoing illnesses or conditions, ranging from allergies to obesity. The findings in @MayoProceedings. https://t.co/KGDou80hGM @NKLeBRASSEUR pic.twitter.com/70IckPGMyP

— Mayo Clinic (@MayoClinic) November 17, 2020