دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

حذرت دراسة إسرائيلية مما سمته تزايد "قوة تركيا" في أفريقيا، مشددة على ضرورة استمالة تل أبيب لمزيد من الدول بالقارة لتفتيت الكتلة التصويتية لها بالأمم المتحدة.

وجاء في دراسة أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، ونشرت تفاصيلها صحيفة (إسرائيل اليوم) أن الدول الأفريقية اعتادت التصويت بالأمم المتحدة كـ"كتلة تصويتية" ضد إسرائيل ولصالح الفلسطينيين.

وذهبت إلى أن إسرائيل "يمكنها خلال فترة قصيرة نسبيا دفع 6 دول أفريقية لتغيير طريقة تصويتها، لكن هذا مشروط بتعزيز المصالح المشتركة مع تلك الدول" بحسب المصدر.

واقترحت الدراسة أن تركز إسرائيل على دول: توغو ورواندا وجنوب السودان والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال "تمهيد الطريق أمامها إلى واشنطن".

ورأى باحثو الاستخبارات الإسرائيلية أن "بإمكان تل أبيب التعاون مع هذه الدول في مجالات الأمن، والحرب على الإرهاب، والبنى التحتية، واستغلال الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا".

وحذرت الدراسة من تزايد قوة تركيا والصين في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وقالت "ضاعفت تركيا خلال العقد الماضي فقط عدد ممثلياتها الرسمية في أفريقيا أربع مرات، فيما توسع الصين استثماراتها بشكل كبير في القارة".

As a Dean of African Diplomatic Corps I want to sincerely commend the government of Turkey and the VP Fuat Oktay for the dignity and the honour with which they organized the return of the remains of the former President of Mali ATT back to Bamako. Strong bridge.@africa.@Turkey pic.twitter.com/nEXfzlOFEN

— Amb. Aden H. Abdillahi (@AdenHAbdillahi) November 14, 2020