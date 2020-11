تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

بعد تأكيد شركة مودرنا، أن لقاحها التجريبي للوقاية من فيروس كورونا، فعّال بنسبة 94.5% أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المُعدية أنطوني فاوتشي أن النتائج بهذه النسبة "رائعة بشكل مذهل".

وأصبحت مودرنا بذلك ثاني شركة أدوية أمريكية تعلن عن نتائج تتجاوز التوقعات بكثير خلال أسبوع.

ورحّب أنطوني فاوتشي بإعلان شركة مودرنا. وقال "يجب أن أعترف بأنني كنت سأكون راضياً بنسبة فعالية 70% أو على الأكثر 75%".

وفاوتشي عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا ويحظى باحترام بالغ في الولايات المتّحدة على صعيد التصدّي للجائحة.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

Read more: https://t.co/vYWEy8CKCv pic.twitter.com/YuLubU1tlx

— Moderna (@moderna_tx) November 16, 2020