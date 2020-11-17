تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

بعد تأكيد شركة مودرنا، أن لقاحها التجريبي للوقاية من فيروس كورونا، فعّال بنسبة 94.5% أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المُعدية أنطوني فاوتشي أن النتائج بهذه النسبة "رائعة بشكل مذهل".

وأصبحت مودرنا بذلك ثاني شركة أدوية أمريكية تعلن عن نتائج تتجاوز التوقعات بكثير خلال أسبوع.

ورحّب أنطوني فاوتشي بإعلان شركة مودرنا. وقال "يجب أن أعترف بأنني كنت سأكون راضياً بنسبة فعالية 70% أو على الأكثر 75%".

وفاوتشي عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا ويحظى باحترام بالغ في الولايات المتّحدة على صعيد التصدّي للجائحة.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

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انتعاش الآمال بمكافحة كورونا

وإلى جانب لقاح شركة فايزر، الذي أظهر أيضا فعالية بنسبة تزيد عن 90% وفي انتظار المزيد من بيانات السلامة والمراجعة التنظيمية، يمكن أن تحصل الولايات المتحدة على لقاحين مصرح بهما للاستخدام في حالات الطوارئ في ديسمبر/ كانون الأول.

وتتوقع مودرنا أن يكون لديها ما يكفي من بيانات السلامة اللازمة للتصريح باللقاح في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل كما تتوقع تقديم طلب لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ خلال الأسابيع المقبلة.

واللقاحان سلاحان قويان لمكافحة الوباء الذي أصاب 54 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل 1.3 مليون.

وتأتي الأنباء أيضا في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة، حيث وصلت إلى مستويات قياسية جديدة في الولايات المتحدة ودفعت بعض الدول الأوربية إلى الإغلاق مرة أخرى.

وقال ستيفن هوج رئيس شركة مودرنا في مقابلة عبر الهاتف "سيكون لدينا لقاح يمكنه إيقاف كوفيد-19".

واستند تحليل مودرنا المؤقت إلى 95 إصابة بين المشاركين في التجربة الذين تلقوا إما علاجا وهميا أو لقاحا، ومن بين هذه الحالات، سُجلت خمس إصابات فقط بين أولئك الذين تلقوا اللقاح الذي يجري التطعيم به على جرعتين بفارق 28 يوما.

وقالت إليانور رايلي أستاذة علم المناعة والأمراض المعدية بجامعة أدنبره "وجود أكثر من مصدر للقاح فعال سيزيد من المعروض العالمي سيساعدنا، إذا حالفنا الحظ، في العودة لما يشبه الحياة الطبيعية في 2021".

أحد الباحثين في شركة موديرنا (أرشيف رويترز)

مزايا لقاح مودرنا

يرتكز لقاح مودرنا على تكنولوجيا حديثة تقوم على إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا البشرية لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين فيروس كوفيد-19 وإحداث استجابة مناعية ضدّ هذا البروتين.

ومن المزايا الرئيسية للقاح مودرنا أنه لا يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة مثل لقاح فايزر، ما يجعل توزيعه أسهل.

وتتوقع مودرنا أن يكون اللقاح مستقرا في درجات حرارة المبرد العادية من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة 30 يوما ويمكن تخزينه لمدة تصل إلى ستة أشهر عند 20 درجة مئوية تحت الصفر.

ويتعين شحن لقاح شركة فايرز وتخزينه في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر، وهي درجة الحرارة المعتادة في فصل الشتاء بالقطب الجنوبي، وفي درجات حرارة المبرد العادية، يمكن تخزينه لمدة تصل إلى خمسة أيام.

وقالت المفوضية الأوربية إن الأنباء بخصوص لقاح مودرنا مشجعة وإن الاتحاد الأوربي يعمل لإبرام المزيد من صفقات الإمداد مع الشركات المنتجة للقاحات.

وأظهرت بيانات تجارب مودرنا، التي شملت 30 ألف متطوع، أن اللقاح يمكنه الوقاية من الإصابة الشديدة بكوفيد-19، وهو أمر لم يُحسم بعد بالنسبة للقاح فايزر.

ومن بين 95 حالة إصابة في تجربة مودرنا، كانت هناك 11 إصابة شديدة بالفيروس وجميعها بين من تلقوا اللقاح الوهمي.