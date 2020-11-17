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الأخبار|سوريا

بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

17/11/2020

أنهى الخطاط السوري أحمد حازم نجيب كتابة نسخة كاملة من المصحف الشريف بخط اليد بعد ٣ سنوات من بداية العمل.

وقال أحمد، الذي يعيش في قرية ملس بريف إدلب، إنه بدأ يفكر في كتابة نسخة من المصحف الشريف قبل عدة سنوات.

وأضاف أنه قرر البدء في تنفيذ الفكرة قبل ثلاث سنوات.

وأوضح أحمد أنه كان يكتب ثلاث صفحات يوميا تقريبا، مشيرا إلى أن كتابة الصفحة الواحدة تستغرق نحو ساعة كاملة وأكثر في بعض الأحيان.

وقال إن ما قام به شرف عظيم منحه الله تعالى إياه.

وأشار إلى أن والديه ومعلمين سابقين له شجعوه على تنمية موهبته منذ أن كان في المرحلة الابتدائية.

المصدر : الجزيرة مياشر + خدمة سند
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