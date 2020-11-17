بعد 3 سنوات.. خطاط سوري ينهي كتابة نسخة من القرآن الكريم (فيديو)

أنهى الخطاط السوري أحمد حازم نجيب كتابة نسخة كاملة من المصحف الشريف بخط اليد بعد ٣ سنوات من بداية العمل.

#سوريا

الخطاط أحمد حازم نجيب ينهي كتابة القرآن الكريم بخط يده في قرية ملس بريف #إدلب بعد ٣ سنوات من بدء كتابته. pic.twitter.com/CZ29bM1tYe — عبود البرشلوناوي (@ct057qubfpcN3u9) November 15, 2020

وقال أحمد، الذي يعيش في قرية ملس بريف إدلب، إنه بدأ يفكر في كتابة نسخة من المصحف الشريف قبل عدة سنوات.

وأضاف أنه قرر البدء في تنفيذ الفكرة قبل ثلاث سنوات.

وأوضح أحمد أنه كان يكتب ثلاث صفحات يوميا تقريبا، مشيرا إلى أن كتابة الصفحة الواحدة تستغرق نحو ساعة كاملة وأكثر في بعض الأحيان.

وقال إن ما قام به شرف عظيم منحه الله تعالى إياه.

وأشار إلى أن والديه ومعلمين سابقين له شجعوه على تنمية موهبته منذ أن كان في المرحلة الابتدائية.