بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

أعلن القرصان الإلكتروني الأمريكي الشهير بيتر زاتكو انضمامه رسميا لفريق عمل تويتر كمديرا جديدا لأمن الشركة بعد عدد من حوادث الاختراقات والتجسس خلال الشهور الماضية.

وكتب زاتكو على تويتر: "أنا متحمس جدا للانضمام إلى الفريق التنفيذي في تويتر! أنا أؤمن حقا بمهمة خدمة المحادثة العامة (بإنصاف) سأبذل قصارى جهدي!".

Looks like the cat is out of the bag. I’m very excited to be joining the executive team at Twitter! I truly believe in the mission of (equitably) serving the public conversation. I will do my best! https://t.co/ZQkhYTXLQZ — Mudge (@dotMudge) November 16, 2020

وقال زاتكو في لقاء صحفي إنه سيقوم بفحص أمن المعلومات وسلامة الموقع والمنصة، بعد وقوع حوادث لإساءة استخدامها والتلاعب بها مؤخرا.

وفصلت "تويتر" اثنين من موظفيها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد قيامهما بجمع معلومات شخصية عن معارضين لصالح الحكومة السعودية مقابل هدايا باهظة الثمن وعشرات الآلاف من الدولارات، تم تحويلها من خلال حسابات مصرفية سرية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، خدعت مجموعة من المخترقين الشباب موظفي الشركة وحصلوا على إمكانية الوصول إلى الأدوات الداخلية، ما سمح لهم بتغيير الإعدادات والتغريد من حسابات شهيرة مثل: جو بايدن وبيل غيتس وإيلون ماسك.