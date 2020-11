بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

أعلن القرصان الإلكتروني الأمريكي الشهير بيتر زاتكو انضمامه رسميا لفريق عمل تويتر كمديرا جديدا لأمن الشركة بعد عدد من حوادث الاختراقات والتجسس خلال الشهور الماضية.

وكتب زاتكو على تويتر: "أنا متحمس جدا للانضمام إلى الفريق التنفيذي في تويتر! أنا أؤمن حقا بمهمة خدمة المحادثة العامة (بإنصاف) سأبذل قصارى جهدي!".

Looks like the cat is out of the bag.

I’m very excited to be joining the executive team at Twitter!

I truly believe in the mission of (equitably) serving the public conversation.

I will do my best! https://t.co/ZQkhYTXLQZ

— Mudge (@dotMudge) November 16, 2020