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بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)
تويتر (رويترز)
17/11/2020

أعلن القرصان الإلكتروني الأمريكي الشهير بيتر زاتكو انضمامه رسميا لفريق عمل تويتر كمديرا جديدا لأمن الشركة بعد عدد من حوادث الاختراقات والتجسس خلال الشهور الماضية.

وكتب زاتكو على تويتر: "أنا متحمس جدا للانضمام إلى الفريق التنفيذي في تويتر! أنا أؤمن حقا بمهمة خدمة المحادثة العامة (بإنصاف) سأبذل قصارى جهدي!".

 

وقال زاتكو في لقاء صحفي إنه سيقوم بفحص أمن المعلومات وسلامة الموقع والمنصة، بعد وقوع حوادث لإساءة استخدامها والتلاعب بها مؤخرا.

وفصلت "تويتر" اثنين من موظفيها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد قيامهما بجمع معلومات شخصية عن معارضين لصالح الحكومة السعودية مقابل هدايا باهظة الثمن وعشرات الآلاف من الدولارات، تم تحويلها من خلال حسابات مصرفية سرية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، خدعت مجموعة من المخترقين الشباب موظفي الشركة وحصلوا على إمكانية الوصول إلى الأدوات الداخلية، ما سمح لهم بتغيير الإعدادات والتغريد من حسابات شهيرة مثل: جو بايدن وبيل غيتس وإيلون ماسك.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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