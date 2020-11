بايدن يعزز فوزه وترمب يلمح إلى أنه سيغادر البيت الأبيض

عزز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن انتصاره في الانتخابات بفوزه بولاية جورجيا يوم الجمعة في حين قال الرئيس دونالد ترمب إن "الوقت سيكشف" ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة قريبا.

وعقد دونالد ترمب الغائب بشكل شبه كامل عن أي مناسبات علنية منذ الانتخابات الرئاسية التي يستمر بالطعن بنتيجتها، الجمعة اجتماع عمل حول جائحة كورونا التي تتفاقم بشكل خطر في الولايات المتحدة.

وتمنح الأرقام بايدن نصرا مدويا على ترمب في المجمع الانتخابي بنتيجة 306 أصوات وهي نفس النتيجة التي فاز بها ترامب على هيلاري كلينتون عام 2016 ووصفها آنذاك بأنها "ساحقة".

واقترب ترمب، من الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر أمام بايدن، لكن دون أن يُعلن ذلك صراحةً، مشيراً إلى أنّ "الوقت كفيل بأن يُخبرنا" أيّ إدارة ستكون في البيت الأبيض.

ترمب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتحدث في مؤتمر صحفي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض، وقال" لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك.. هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

وأضاف "مَن يدري أيّ إدارة ستكون موجودة..أعتقد أنّ الوقت كفيل بأن يُخبرنا بذلك".

الرئيس الأمريكي المنهية ولايته دونالد ترمب

ووقف ترمب جانبا بينما تولّى مسؤولون آخرون التحدّث عن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة لمكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة 243 ألف شخص في الولايات المتحدة.

لاحقاً، غادر ترمب المؤتمر في حديقة الورود في البيت الأبيض دون الرد على المراسلين الذين كانوا يطرحون أسئلة من بينها "متى ستعترف بخسارتك الانتخابات، سيدي".

وخرج ترمب الجمعة بأول تصريحات علنية له منذ إعلان فوز بايدن في السابع من نوفمبر تشرين الثاني، وهذه التعليقات هي الأولى له منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني عندما ادعى فوزه وقال إن الانتخابات "تم تزويرها".

They will PACK THE COURTS. We won’t let that happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020