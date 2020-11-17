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الأزهر يطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه "الإرهاب الصهيوني"

الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)
الأزهر يستنكر اعتزام إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة (منصات التواصل)
17/11/2020

أدان الأزهر الشريف بدء إسرائيل خطوات للتوسع في بناء المستوطنات بالقدس المحتلة، معتبرا ذلك "إرهابا صهيونيا".

وطالب الأزهر في بيان صدر مساء الإثنين، "المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف الاستيطان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية".

واستنكر البيان بشدة "عزم الكيان الصهيوني الغاصب بناء وحدات استيطانية جديدة، وطرح عطاءات لإنشاء 1257 ‏وحدة ‏استيطانية جديدة في القدس المحتلة؛ بهدف تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية ‏الفلسطينية".

وطالب الأزهر بـ"وقفة حاسمة لمواجهة الإرهاب الصهيوني؛ ما يوجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه تلك ‏الإجراءات الجائرة التي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط".

كما أدان ورفض بشكل قاطع "هذه القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكا واختراقا صارخا لقرارات ‏الشرعية ‏الدولية، وتسعى لتغيير الهوية الديموغرافية على الأراضي الفلسطينية واستكمال مسلسل اغتصاب أرض دولة فلسطين".

وجدّد الأزهر التأكيد على "الدعم الكامل للشعب الفلسطيني المظلوم ونضاله من أجل تحرير ‏أرضه ‏المحتلة ومقدساتنا المعتدى عليها"، حسب البيان ذاته.

والإثنين، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل "تسابق الزمن" لفرض واقع جديد من خلال البناء الاستيطاني، قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

واعتبر اشتية في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لمستوطنة "بسيغوت" المقامة على أرضي مدينة البيرة "إمعان في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".

ويعتزم بومبيو، بدء زيارة رسمية إلى إسرائيل الأربعاء، تشمل تفقد مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ العام 1967، والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

والأحد، أعلنت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية، طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في حي "جفعات هماتوس" بالقدس الشرقية.

وعقبت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية على طرح المناقصة الأخيرة بالقول، إنها تهدف إلى عزل القدس المحتلة عن جنوبي الضفة الغربية، وتدمير أي أمل بتطبيق "حل الدولتين".

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل

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