البث الحي
الأخبار|نيوزيلندا

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)
زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)
17/11/2020

أظهرت صورة نشرها حساب شرطة نيوزيلندا على فيسبوك الشرطية "زينة" وهي مرتدية للحجاب في سابقة تعد الأولى في نيوزيلندا.

وتقدمت الشرطية زينة (30 عاما) بطلب للانضمام إلى شرطة نيوزيلندا في أعقاب هجمات كرايستشيرش عام 2019.

وزينة هي امرأة مسلمة مولودة في أرخبيل "فيجي" الواقع في المحيط الهادئ، وانتقلت للعيش في نيوزيلندا منذ طفولتها.

وبإرتداء زينة للحجاب تصبح أول امرأة في نيوزيلندا ترتدي حجابا صادرا من الشرطة كجزء من زيها الرسمي.

وقالت الشرطة النيوزيلندية في بيان "نحن ندرك القيمة التي يضيفها لنا اختلاف العقائد والخلفيات والتجارب، أو وجهات النظر لتحسين ما نقوم به".

وبحسب بيان الشرطة، فإن زينة ساهمت في تصميم ملابس المحجبات منذ التحاقها بالشرطة.

وأضاف البيان "التنوع ضروري حتى نتمكن من تلبية احتياجات مجتمعات نيوزيلندا بشكل فعال، الآن وفي المستقبل".

وقالت صحيفة "هيرالد نيوزيلاند" إنه عندما وقع هجوم كرايستشيرش الإرهابي، انضمت زينة إلى الشرطة لمساعدة مجتمعها المسلم، مؤكدة أن زينة لن تتخرج هذا الأسبوع كضابطة شرطة، ولكنها ستصبح أول امرأة في نيوزيلندا ترتدي حجابًا صادرًا بقرار من الشرطة كجزء من زيها الرسمي.

وأضافت الصحيفة أن عملية تصميم زينة للزي بدأت حتى قبل أن تبدأ في كلية الشرطة، حيث قامت بتجربة العديد من المواد والأساليب وتقديم التوصيات والتحسينات.

وقالت زينة في معرض تعليقها على الأمر "إن وجود حجاب يحمل علامة الشرطة يعني أن النساء، اللواتي لم يفكرن من قبل في الانضمام للشرطة، سيتمكنّ الآن من القيام بذلك".

وأضافت "إنه لأمر رائع كيف تمكنت الشرطة من دمج ثقافتي وديني في الأمر، يسعدني أن الشرطة بذلت قصارى جهدها للتأكيد على أن الحجاب الذي أرتديه يلبي متطلبات الأمان والسلامة وكذلك احتياجاتي الشخصية".

وأكدت أن طاقم كلية الشرطة الملكية النيوزيلندية وفر لها وجبات "حلال" أثناء التدريب، كما أتاح لها غرفة للصلاة، إضافة إلى ارتداء بدلة سباحة كاملة ذات أكمام طويلة.

من جانبه نشر سفير نيوزيلاندا لدى مصر "غريغ لويس" الخبر على حسابه في تويتر معلقا "تفخر نيوزيلاندا بكونها دولة منفتحة ومتسامحة ومتنوعة تحتضن الاختلاف. فقد تم تقديم الحجاب الإسلامي الآن كخيار لارتدائه من قبل النساء المسلمات كجزء من الزي الرسمي لشرطة نيوزيلندا".

 

المصدر : الجزيرة مياشر + خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مستشار الأمن القومي الأمريكي: يبدو أن بايدن هو الفائز بالرئاسة

مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين تحدث أمام منتدى الأمن العالمي الي عُقد افتراضيا (مواقع التواصل)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

تعرف على مميزاته.. لقاح مودرنا يعطي أملا أكبر وفاوتشي: نتائجه رائعة بشكل مذهل

شركة موديرنا أعلنت عن لقاح جديد فعّال بنسبة كبيرة (أرشيفية- رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)