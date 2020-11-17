زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

أظهرت صورة نشرها حساب شرطة نيوزيلندا على فيسبوك الشرطية "زينة" وهي مرتدية للحجاب في سابقة تعد الأولى في نيوزيلندا.

وتقدمت الشرطية زينة (30 عاما) بطلب للانضمام إلى شرطة نيوزيلندا في أعقاب هجمات كرايستشيرش عام 2019.

وزينة هي امرأة مسلمة مولودة في أرخبيل "فيجي" الواقع في المحيط الهادئ، وانتقلت للعيش في نيوزيلندا منذ طفولتها.

وبإرتداء زينة للحجاب تصبح أول امرأة في نيوزيلندا ترتدي حجابا صادرا من الشرطة كجزء من زيها الرسمي.

وقالت الشرطة النيوزيلندية في بيان "نحن ندرك القيمة التي يضيفها لنا اختلاف العقائد والخلفيات والتجارب، أو وجهات النظر لتحسين ما نقوم به".

وبحسب بيان الشرطة، فإن زينة ساهمت في تصميم ملابس المحجبات منذ التحاقها بالشرطة.

وأضاف البيان "التنوع ضروري حتى نتمكن من تلبية احتياجات مجتمعات نيوزيلندا بشكل فعال، الآن وفي المستقبل".

The future of the frontline: Hijab introduced to police uniform, first officer to wear it 'proud' https://t.co/9F2gMCWhRr pic.twitter.com/jW4f3dBlMX — nzherald (@nzherald) November 11, 2020

وقالت صحيفة "هيرالد نيوزيلاند" إنه عندما وقع هجوم كرايستشيرش الإرهابي، انضمت زينة إلى الشرطة لمساعدة مجتمعها المسلم، مؤكدة أن زينة لن تتخرج هذا الأسبوع كضابطة شرطة، ولكنها ستصبح أول امرأة في نيوزيلندا ترتدي حجابًا صادرًا بقرار من الشرطة كجزء من زيها الرسمي.

وأضافت الصحيفة أن عملية تصميم زينة للزي بدأت حتى قبل أن تبدأ في كلية الشرطة، حيث قامت بتجربة العديد من المواد والأساليب وتقديم التوصيات والتحسينات.

وقالت زينة في معرض تعليقها على الأمر "إن وجود حجاب يحمل علامة الشرطة يعني أن النساء، اللواتي لم يفكرن من قبل في الانضمام للشرطة، سيتمكنّ الآن من القيام بذلك".

وأضافت "إنه لأمر رائع كيف تمكنت الشرطة من دمج ثقافتي وديني في الأمر، يسعدني أن الشرطة بذلت قصارى جهدها للتأكيد على أن الحجاب الذي أرتديه يلبي متطلبات الأمان والسلامة وكذلك احتياجاتي الشخصية".

وأكدت أن طاقم كلية الشرطة الملكية النيوزيلندية وفر لها وجبات "حلال" أثناء التدريب، كما أتاح لها غرفة للصلاة، إضافة إلى ارتداء بدلة سباحة كاملة ذات أكمام طويلة.

من جانبه نشر سفير نيوزيلاندا لدى مصر "غريغ لويس" الخبر على حسابه في تويتر معلقا "تفخر نيوزيلاندا بكونها دولة منفتحة ومتسامحة ومتنوعة تحتضن الاختلاف. فقد تم تقديم الحجاب الإسلامي الآن كخيار لارتدائه من قبل النساء المسلمات كجزء من الزي الرسمي لشرطة نيوزيلندا".