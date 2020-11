زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

أظهرت صورة نشرها حساب شرطة نيوزيلندا على فيسبوك الشرطية "زينة" وهي مرتدية للحجاب في سابقة تعد الأولى في نيوزيلندا.

وتقدمت الشرطية زينة (30 عاما) بطلب للانضمام إلى شرطة نيوزيلندا في أعقاب هجمات كرايستشيرش عام 2019.

وزينة هي امرأة مسلمة مولودة في أرخبيل "فيجي" الواقع في المحيط الهادئ، وانتقلت للعيش في نيوزيلندا منذ طفولتها.

وبإرتداء زينة للحجاب تصبح أول امرأة في نيوزيلندا ترتدي حجابا صادرا من الشرطة كجزء من زيها الرسمي.

وقالت الشرطة النيوزيلندية في بيان "نحن ندرك القيمة التي يضيفها لنا اختلاف العقائد والخلفيات والتجارب، أو وجهات النظر لتحسين ما نقوم به".

وبحسب بيان الشرطة، فإن زينة ساهمت في تصميم ملابس المحجبات منذ التحاقها بالشرطة.

وأضاف البيان "التنوع ضروري حتى نتمكن من تلبية احتياجات مجتمعات نيوزيلندا بشكل فعال، الآن وفي المستقبل".

