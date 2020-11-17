أهالي منطقة "سيدي كرير" في مصر: السلطات تريد تهجيرنا ومنح الأرض لمستثمرين (فيديو)

تظاهر عدد من أهالي منطقة سيدي كرير، الواقعة في أقصى غرب مصر بالقرب من المنطقة الحدودية مع ليبيا، ضد تهجيرهم من قبل السلطات المصرية.

وسيدي كرير هي منطقة تتبع محافظة الإسكندرية، وتبعد عن مدينة الإسكندرية غربًا عند الكيلو 36 على طريق الإسكندرية – مرسى مطروح.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمعا كبيرا لأهالي المنطقة الذين هتفوا "مش هنمشي"، كما أظهرت مقاطع أخرى طرد مندوبي الحكومة بينهم أفراد من الجيش والشرطة يوم الأحد الماضي.

وأوضح عدد من المدونين أن سبب رغبة السلطات المصرية في تهجير أهالي هذه المنطقة هو أنها منطقة حدودية، ويسكنها بدو أو ما يطلق عليهم "عرباوية"، رغبة منهم في إخلائها، والاستفادة منها ببيعها واستغلالها من قبل مستثمرين.

ودشن أهالي المنطقة وسم (#لا لتهجير أهالي سيدي كرير) عبروا من خلاله عن رفضهم للتوجه الحكومي الحالي بطردهم من أراضيهم، والتي وصفوها بالتاريخية، مؤكدين أنه بمجرد تركهم لمنازلهم سيتم منحها لمستثمرين.

ودعا عدد من أهالي المنطقة في مقاطع فيديو إلى توحيد الصفوف والوقوف أمام هذا القرار ومقاومته للدفاع عن حقهم في أراضيهم التي تسكنها قبائلهم منذ أكثر من مائة عام.