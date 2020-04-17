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بالصور
القاهرة تتزين بالفوانيس رغم كورونا
يتزين شارع الخيامية في القاهرة القديمة بالفوانيس النحاسية أيقونة الاحتفال بشهر رمضان المبارك
17/4/2020
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تنتشر في أنحاء القاهرة مظاهر الاحتفال باستقبال شهر رمضان رغم المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
يتزين شارع الخيامية في القاهرة القديمة بالفوانيس النحاسية أيقونة الاحتفال بشهر رمضان المبارك.
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تعرف مصر الفانوس منذ العصر الفرعوني، وقد استخدمته العرب منذ صدر الإسلام في الإضاءة ليلا لإنارة الطرقات والمساجد.
امرأة ترتدي الكمامة ويبدو أنها قد استقرت أخيرا على اختيار فانوس بشكله التقليدي وألوانه الزاهية.
يحرص المصريون على شراء فوانيس رمضان قبيل الشهر الفضيل، ويرتدي البعض كمامات للوقاية من فيروس كورونا.
الفوانيس الصينية التي تعمل بالبطارية لها جمهور خاص من الأطفال.. كما أنها أرخص سعرا أحيانا من الفوانيس التقليدية النحاسية.
تبيع أسواق القاهرة عرائس لشخصيات شهيرة ظهرت منذ عقود على شاشة التلفزيون المصري خلال شهر رمضان مثل بوجي وطمطم وفطوطة، ولا تزال حاضرة في الوجدان المصري حتى الآن.
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لقطة من سوق التوابل في حي الأزهر بالقاهرة، حيث يقبل المصريون على شراء احتياجاتهم استعداد للموائد الرمضانية.
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