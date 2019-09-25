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الفوائد الصحية للقهوة والشاي
على الرغم من الفوائد الصحية للقهوة والشاي، إلا أن الكثير من الكافيين يمكن أن يجعلك تشعر بالقلق أو الانفعال ويجعل من الصعب عليك النوم. ولذلك عليك عدم الإفراط في شرب الشاي والقهوة. استشر طبيبك حول الكمية التي عليك عدم تجاوزها بالنسبة لوضعك الصحي وجسمك.
25/9/2019
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أكثر المشروبات شعبية في العالم .. فوائدها وأضرارها ..
تعتبر القهوة والشاي أكثر المشروبات شعبية في العالم، ولها فوائد صحية، بالإضافة أنها تتيح لك شربها مع صديقك، وهو أمر جيد أيضا لنفسيتك طبعا، خاصة إذا كان مرحا! ونقدم لك في هذا العرض أبرز فوائد شرب القهوة والشاي لصحتك، ولا بأس بأن تقرأها وأنت تحتسي كوبك من الشاي.. أو القهوة!
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ما الذي يجعلنا نحب القهوة؟ رائحتها الجميلة؟ طعمها المر؟ ملمسها في الفم عندما نرتشفها؟ لا أحد يعلم بالضبط! تنمو حبوب القهوة على شجر مزهر موجود في أكثر من 50 دولة حول العالم، وبعد جمعها يتم تحميصها وطحنها، ثم تحضر عبر الغلي أو التقطير أو طرق أخرى، حسب عادات كل منطقة. هناك نوعان رئيسيان من القهوة: أرابيكا وروبوستا. وحاليا تنتج البرازيل حوالي ثلث المعروض العالمي من القهوة.
يشرب الشاي أكثر من ثلثي سكان العالم، وهو مصنوع من ورقة شجيرة تسمى كاميليا سينينسيس Camellia sinensis، وعادة تنقع الأوراق في ماء ساخن لبضع دقائق ثم يقدم المشروب. البعض يشرب الشاي مع السكر، أو يضيف له الحليب وبهارات أخرى، كما يحب البعض إضافة أعشاب أخرى للشاي مثل النعنع. والبعض أيضا يشرب الشاي مثلجا.
ما الفرق بين الشاي الأخضر والأسود؟ يجفف صانعو الشاي الأوراق ويسحقونها لإخراج زيوتها، ثم قد يعرضونها للهواء لفترة من الوقت اعتمادًا على نوع الشاي الذي يريدون صنعه، وتسمى هذه العملية بـ"التخمير"، وهو تفاعل كيميائي يؤثر على نكهة الأوراق ويحولها إلى اللون البني، وكلما تخمرت أوراق الشاي لفترة أطول زادت كمية الكافيين فيها.
الشاي الأخضر هو أوراق لم يتم تخميرها على الإطلاق، ولهذا السبب لا يحتوي على مادة الكافيين تقريبا. أما الشاي الأسود فهو محضر من أوراق جرى تخميرها لفترة طويلة. طعم الشاي الأخضر خفيف، بينما طعم الشاي الأسود أقوى.
يساعد الشاي والقهوة جسمك على محاربة جزيئات الجذور الحرة، وذلك عبر احتوائهما على مواد كيميائية تسمى مضادات الأكسدة. والجذور الحرة هي مواد كيميائية يمكن أن تؤدي إلى أضرار بالخلايا قد تصل إلى السرطان.
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شرب الشاي والقهوة يرتبط بخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فالقهوة تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد على الحفاظ على نسبة السكر في الدم أقل وأكثر استقرارا، ومضادات الأكسدة في الشاي قد تساعد الجسم على معالجة السكر في الدم.
تظهر دراسات أن شرب القهوة والشاي قد يساعد في الحماية من مرض الشلل الرعاش (مرض باركنسون، وهو مرض عصبي يحدث عندما لا تفرز الخلايا الدماغية كمية كافية من المادة الكيميائية دوبامين، ويؤدي إلى مشاكل في الحركة مثل الارتعاش وعدم القدرة على تنسيق الحركات)، فيما تشير بعض الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يخفف من الأعراض المبكرة للمرض.
قد يؤدي شرب 3 أكواب أو أكثر من القهوة يوميا إلى تقليل احتمالات الإصابة بمرض الكبد المزمن وتليف الكبد وسرطان الكبد. ربطت دراسة نشرت في 2016، بين التناول المنتظم للقهوة وانخفاض خطر الإصابة بتليف الكبد، خاصة بين المرضى المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، وهم أكثر الأشخاص عرضة لتراجع وظائف الكبد.
قد يؤدي تناول فنجان من القهوة أو الشاي يوميًا إلى تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وقد يكون السبب هو أن القهوة يمكن أن تخفف الالتهاب وتساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، كما أن شرب الشاي الأسود مرتبط بانخفاض ضغط الدم، مما يقلل خطر السكتة الدماغية.
القهوة والشاي الأخضر قد يساعدان في الوقاية من سرطان الثدي وسرطان البروستات، في حين أن جميع أنواع الشاي قد تحميك من أنواع السرطانات التي تصيب المبيض والمعدة. ويعتقد الباحثون أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، بما في ذلك تلك التي تسمى البوليفينول، تلعب دورا في ذلك.
القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الخلايا العصبية من مرض ألزهايمر (الذي يسبب تموت الخلايا العصبية في الدماغ ويسبب فقدان الذاكرة وتغييرات في أنماط التفكير والسلوك) أما الشاي الأخضر يحتوي على مواد قد تساعد في الحماية من المرض.
القهوة يمكن أن تقلل من خطر تكون حصى المرارة لأنها تساعد على تحريك السوائل عبر المرارة وتجعل الكوليسترول أقل عرضة للتبلور على شكل حصوات المرارة.
شرب المشروبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة مثل القهوة والشاي بدلاً من المشروبات السكرية قد يساعدك في تخفيض الوزن والتحكم به، لكن شريطة عدم إضافة السكر أو الكريما لها.
على الرغم من الفوائد الصحية للقهوة والشاي، إلا أن الكثير من الكافيين يمكن أن يجعلك تشعر بالقلق أو الانفعال ويجعل من الصعب عليك النوم. ولذلك عليك عدم الإفراط في شرب الشاي والقهوة. استشر طبيبك حول الكمية التي عليك عدم تجاوزها بالنسبة لوضعك الصحي وجسمك.
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