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السكتة الدماغية
من الأعراض أيضا اضطراب مفاجئ في الرؤية في عين واحدة أو في العينين معا. دوخة مفاجئة، أو صعوبة في المشي والتوازن. صداع شديد وفجائي وبدون سبب معروف.
22/9/2019
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السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف إمداد جزء من الدماغ بالتروية الدموية..
الرجال معرضون أكثر من النساء للمرض، ويزداد احتمال السكتة الدماغية لدى الأشخاص في عمر 55 عاما أو أكثر
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شخص واحد من بين كل ستة أشخاص على مستوى العالم سوف يصاب بسكتة دماغية في مرحلة معينة بحياته، مما قد يؤدي إلى مضاعفات كالإعاقة أو حتى الموت
تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف إمداد جزء من الدماغ بالتروية الدموية، أو ينخفض بشكل كبير، مما يؤدي إلى انقطاع إمداداته من الأكسجين والمواد المغذية، وفي دقائق تبدأ خلايا الدماغ تموت. ولأن خلايا الدماغ لا تتجدد فإن هذا قد يؤدي إلى ضرر دائم في المخ
هنالك ثلاثة أنواع من السكتات الدماغية
السكتة الإقفارية: وتنتج عن انقطاع وصول الدم إلى الدماغ نتيجة انسداد أحد الشرايين المؤدية إليه، ويكون ذلك نتيجة خثرة دموية قد تتكون في الدماغ أو تأتي من مكان آخر في الجسم كالقلب. ويزيد من احتمال السكتة وجود ضيق في الشرايين الدماغية. وتشكل السكتات الإقفارية قرابة 85% من مجموع السكتات الدماغية
السكتة النزفية: وتحدث بسبب حصول نزيف في أحد الأوعية الدماغية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها ارتفاع ضغط الدم ووجود جزء ضعيف في جدار الوعاء الدموي أو الإصابة برضة أو صدمة في الرأس
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السكتة الإقفارية العابرة: وهي نوع من السكتة المؤقتة التي تحدث نتيجة انقطاع أو انخفاض مؤقت في إمدادات الدماغ من الدم، وتستمر لخمس دقائق على الأقل، وبعد ذلك يعود إمداد الدم إلى وضعه الطبيعي ولذلك لا يحدث ضرر دائم في المخ
إذا مررت بسكتة عابرة فهذا يعني أنك معرض بشكل أكبر للإصابة بسكتة دماغية أخرى، وذلك يكون عادة بسبب وجود ضيق أو انسداد جزئي في أحد الشرايين التي تغذي المخ
أعراض السكتة الدماغية تشمل شعور مفاجئ بالتنميل أو الضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم، ارتباك مفاجئ وصعوبة في الكلام أو في فهم الحديث
من الأعراض أيضا اضطراب مفاجئ في الرؤية في عين واحدة أو في العينين معا. دوخة مفاجئة، أو صعوبة في المشي والتوازن. صداع شديد وفجائي وبدون سبب معروف.
التعامل مع السكتة الدماغية: إذا شعرت بأي من الأعراض اتصل مباشرة بالطوارئ، فكل دقيقة تأخير تزيد مخاطر ومضاعفات السكتة. وتقول جمعية القلب الأميركية إن الأشخاص الذين يصلون إلى غرفة الطوارئ خلال 3 ساعات من بدء ظهور أعراض السكتة الدماغية يكونون في صحة أفضل بعد ثلاثة أشهر مقارنة مع الذين يتلقون رعاية طبية متأخرة بعد بالسكتة
العوامل التي تزيد خطر السكتة الدماغية تشمل: ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكوليسترول في الدم، التدخين، البدانة
من عوامل الخطورة أيضا الخمول وعدم ممارسة النشاط والرياضة، استخدام بعض وسائل التحكم في الحمل أو العلاجات الهرمونية المحتوية على الإستروجين، مرض اختناق النوم، وأمراض القلب
الوقاية من السكتة الدماغية تكون عبر التحكم بارتفاع ضغط الدم، والتحكم بمرض السكري ومستويات الغلوكوز بالدم، وتقليل تناول الأغذية المحتوية على الكولسترول والدهون المشبعة
للوقاية ينصح بزيادة تناول الخضروات والفواكه، والحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة، وعلاج مرض اختناق النوم إذا كان الشخص مصابا به
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