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الكيتو دايت
يقول أنصار هذا النظام الغذائي إنه عند تناول كمية أقل من 50 غراما من الكربوهيدرات يوميا، فإن كمية السكر في الجسم والذي يمكن حرقه بسرعة، تنفد خلال 3 إلى 4 أيام، ثم يدخل الجسم في حالة تسمى " الكيتوزية " حيث يبدأ الجسم في حرق البروتين والدهون للحصول على الطاقة، مما يؤدي لفقدان الوزن
19/9/2019
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حمية الكيتو ( الكيتو دايت ) نظام غذائي يعتمد على الأطعمة المليئة بالدهون ..
حمية الكيتو (الكيتو دايت) هي نظام غذائي عالي الدهون، يعتمد في الحصول على السعرات الحرارية من الدهون، وكمية قليلة من الكربوهيدرات
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يقول أنصار هذا النظام الغذائي إنه عند تناول كمية أقل من 50 غراما من الكربوهيدرات يوميا، فإن كمية السكر في الجسم والذي يمكن حرقه بسرعة، تنفد خلال 3 إلى 4 أيام، ثم يدخل الجسم في حالة تسمى " الكيتوزية " حيث يبدأ الجسم في حرق البروتين والدهون للحصول على الطاقة، مما يؤدي لفقدان الوزن
عند وصول الجسم إلى مرحلة الكيتوزية فإن الجسم ينتج جزيئات وقود صغيرة تسمى "الكيتونات"، وهي مصدر بديل للطاقة في الجسم يستخدم عندما يكون هناك نقص في السكر في الدم
يتم إنتاج الكيتونات إذا كنت تتناول كميات قليلة جدا من الكربوهيدرات (التي تنقسم بسرعة إلى سكر الدم) وكميات معتدلة فقط من البروتين ( يمكن أيضا تحويل البروتين الزائد إلى نسبة السكر في الدم)
الكبد ينتج الكيتونات من الدهون. ثم تعمل هذه الكيتونات كمصدر للوقود في جميع أنحاء الجسم ، وخاصة بالنسبة للمخ
وفقا لدراسات فإن الكيتو دايت لها العديد من الفوائد في مجال تخفيض الوزن وتحسين الصحة، كما تساعد الكيتو دايت في السيطرة على الشهية
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للوصول إلى الكيتوزيه يجب تناول كمية من الكربوهيدرات أقل من 50 غراما يوميا، ويوصى بتناول أقل من 20 غراما
ينصح بتجنب الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات، مثل الحلويات والسكريات والأطعمة النشوية مثل الخبز والمعكرونة والأرز والبطاطا
يجب أن يكون الطعام غنيا بالدهون، ينصح بتجنب منتجات الحمية قليلة الدسم
الماء هو المشروب المثالي في الكيتو دايت، أيضا يمكن شرب القهوة والشاي. ويمكن استعمال كمية صغيرة من الحليب
ينصح بالحفاظ على تناول كمية معتدلة من البروتين، حوالي 1.5 غرام/ لكل كيلوغرام من وزن الجسم المثالي يوميا. هذا يعني حوالي 100 جرام من البروتين يوميا إذا كان وزنك 70 كيلوغرام
تناول الكثير من البروتين يمكن أن يمنع الشخص من الدخول في الكيتوزية حيث يحول الجسم البروتين الزائد إلى غلوكوز
الآثار الجانبية تشمل: صداع، ضعف، تهيج، رائحة الفم الكريهة، تعب، إمساك، عسر هضم، حصوات في الكلى
يقول معارضو الكيتو دايت إنه مجرد نظام قصير الأجل يركز على فقدان الوزن، ولا يحقق فوائد صحية دائمة، حتى الوزن الذي فقد فإن الشخص عادة يستعيده فور عودته إلى نظام غذائه السابق
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