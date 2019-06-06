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بالصور
عيد مبارك… المسلمون يحتفلون بعيد الفطر
6/6/2019
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احتفل المسلمون حول العالم بعيد الفطر والجزيرة مباشر تأخذكم في رحلة مصورة لاحتفالات العيد.
مسلمون صينيوت يستمعون لخطبة عيد الفطر في أحد المساجد بمدينة شنغهاي.
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المصلون بمسجد شنغهاي في الصين يؤدون صلاة العيد.
مسلمات صينيات يؤدين صلاة العيد بأحد مساجد مدينة شنغهاي.
مسلمون ومسلمات تايوانيون وإندونيسيون يلتقطون صورة تذكارية بعد أدائهم صلاة العيد بمسجد لونغ قانغ بمدينة تاويوان بالقرب من العاصمة تايبيه.
سيدات مسلمات يحتفلن بالعيد خارج مسجد لونغ قانغ بالقرب من العاصمة التايوانية تايبيه.
اندونيسيون يتجمعون أمام حديقة حيوان راجونان بالعاصمة جاكرتا بعد أدائهم صلاة العيد.
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إندونيسيون يشاهدون عرض الفيلة في حديقة راجونان بجاكرتا خلال احتفالات عيد الفطر.
أطفال مسلمون بصحبة ذويهم في انتظار أداء صلاة العيد في المنتزه الوطني بالعاصمة البنمية بنما سيتي.
مسلموا بنما في انتظار أداء صلاة العيد في المنتزه الوطني بالعاصمة البنمية.
عيد الفطر في سوريا.... أطفال يلبسون الملابس الجديدة يحتفلون بقدوم العيد بأيديهم الحلوى بأحد شوارع مدينة الرقة أمام أحد المباني التي دمرت جراء معركة تحرير المدينة من مقاتلي تنظيم الدولة.
حتى القبور لم تسلم من الدمار على أيدي المتناحرين في مدينة الرقة.. أهالي الرقة خلال زيارتهم لقبور ذويهم في مدينة الرقة بعد صلاة العيد.
ما زال هناك الأمل والفرحة بانتظار المستقبل... زهرات يافعات نبتن وسط الأهوال والصراع بمدينة الرقة.. أطفال صغيرات يلبسن ملابس العيد الجديدة لاهيات بتناول الحلوى المثلجة وسط خرائب مدينة الرقة.
أب حريص على إسعاد بناته بأرجحتهن في محاولة لمحو ذاكرة أليمة عايشنها في مدينة الرقة السورية.
فرحة العيد ومظاهرة تعود لشوارع الرقة.. سائسوا الخيول يعرضونها للإيجار لمن يرغب من المحتفلين بعيد الفطر.
مظاهر العيد في العاصمة السورية دمشق.. أحد متاجر ألعاب الأطفال يعرض بضاعته في يوم العيد.
الملاهي في دمشق خلال العيد.. أهالي العاصمة السورية يرتادون الملاهي التي فتحت أبوابها لاستقبالهم مبكرا في يوم العيد.
جانب من الزحام في إحدى مدن الملاهي بدمشق خلال عيد الفطر.
أما على الجانب الآخر فمن رحم المعاناة في شمال ريف إدلب جاء العيد مشوبا بطعم اللجوء والتشرد.. رجلان من اللاجئين السوريين يرتديان زي مهرج وإحدى شخصيات ديزني في محاولة منهما لبث السعادة في قلوب العشرات من أطفال اللاجئين السوريين بأحد بساتين شمال ريف إدلب.
الأطفال يتفاعلون مع المهرجين بفرحة أنستهم ولو قليلا ألم اللجوء وشظف العيش الذي يكابدونه مع ذويهم الذين فروا من القتال والموت إلى شمال ريف إدلب.
نازحون سوريون فارون من وجه المعارك يحتفلون بالعيد وسط مخيمهم بأحد بساتين الزيتون شمال ريف إدلب.
على الرغم من المعاناة والألم فمازال هناك أمل وفرح يبرقان وسط العتمة.. طفلان سوريان يلهوان بجوار مخيم ذويهم الذي ولدوا فيه خلال رحلة النزوح والفرار الأليمة ... ولدا وسط المعاناة لكن الابتسامة والفرحة ترتسمان على وجوههما البريئة لعل ما مضى من ألم وشظف ومعاناة كابدها أهلهما لا يكون لهما فيهما نصيب.
مسلمون زيمبابويون يغادرون أحد المساجد بعد الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك بضاحية مباري بالقرب من العاصمة هيراري.
مواطنون زيمبابويون يؤدون رقصة تقليدية من الفلكلور احتفالا بعيد الفطر السعيد.
مواطنون باكستانيون يستمعون لخطبة العيد في إحدى الساحات المخصصة للصلاة بإحدى ضواحي العاصمة كراتشي.
أحد باعة البالونات الملونة المتجولين يعرض بضاعته على المارة ليشتروا منها لأطفالهم احتفالا بعيد الفطر وسط أحد شوارع العاصمة الباكستانية كراتشي.
عدد من الأسر والمواطنين المغاربة في طريقهم لأداء صلاة عيد الفطر السعيد في ساحة مصلى العيد بمدينة سلا.
سكان مدينة سلا في المغرب يتجمعون بإحدى أكبر مصليات العيد في البلاد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.
المواطنون المغاربة يتبادلون التهاني فيما بينهم بعد انتهائهم من صلاة العيد بمدينة سلا.
المعارض السوداني الصادق المهدي يؤم بعض المواطنين السودانيين في صلاة عيد الفطر والتي أعقبتها صلاة الجنازة على أحد الشباب سقط جراء عملية فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم بمسجد الإمام المهدي في مدينة أم درمان.
مواطنون إيرانيون يؤدون صلاة العيد بأحد المساجد الجديدة بالعاصمة طهران.
جانب من احتفالات الأتراك بعيد الفطر بمنتزه أموسيمنت في مدينة إسطنبول.
مواطنون كشميريون يؤدون صلاة العيد في مسجد جاميا في سرينغار العاصمة الصيفية للجزء الهندي من ولاية جامو وكشمير.
سيدة كشميرية ترفع يديها بالدعاء إلى الله بعد انتهائها من صلاة العيد في مسجد جاميا الجامع في سرينغار عاصمة جامو وكشمير
زهرة جميلة من زهرات فلسطين تلهو فرحا بالعيد مع أسرتها.. الفلسطينيون بعد أدائهم صلاة العيد في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وتظهر على يمين الصورة قبة الصخرة المشرفة وعلى يسارها في الخلفية تظهر مئذنة المسجد الأقصى المبارك.
على الرغم من الحصار الذي يخنق غزة إلا أن فرحة العيد استطاعت أن تخترقه وتغمر أطفال غزة وتسعد قلوبهم الغضة.. أطفال يلهون فوق لعبة "النطاطية" في مدينة غزة.
أطفال غزيون يمتطون الأحصنة بمدينة الملاهي وسط قطاع غزة.
المصريون يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد الصديق بالعاصمة المصرية القاهرة.
الأطفال في فرحة عارمة بعد أن انطلقت أعداد هائلة من البالونات الملونة فوق المصلين بعد صلاة العيد بساحة مسجد الصديق في القاهرة.
امرأتان مسلمات في طريقهما لأداء صلاة العيد في مسجد بانغ آو بالعاصمة التايلندية بانكوك.
طفلة بصحبة والدتها أثناء زيارتها لمقابر ذويها صبيحة يوم عيد الفطر بالقرب من مسجد بانغ آو على ضفة نهر تشاو فرايا بالعاصمة التايلندية بانكوك.
فتاة هندية تحضر صلاة العيد مع ذوييها بأحد مساجد مدينة كاليكوت غرب ولاية البنغال في الهند.
المصلون يغادرون مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب في العاصمة القطرية الدوحة بعد أداء صلاة عيد الفطر والاستماع للخطبة.
أما اليمن فلم يزره العيد بفرحته كما لم يعد يمنا سعيدا بعد أن عصفت به وبمواطنية الحرب الضروس الدائرة على أرضه.. عجوز يمني وزوجته في انتظار ان تجود عليهما إحدى الجمعيات الخيرة ببعض ما يسد الرمق بعد أن أرهقهما شظف العيش والفاقة.
أب وأولاده يلبسون ملابس العيد الجديدة بإحدى مقابر العاصمة اليمنية صنعاء لزيارة موتاهم الذين سقطوا جراء الحرب التي تعصف باليمن في اليمن.
فتاة بصحبة والدتها لزيارة قبر والدها الذي سقط جراء الحرب الضروس في اليمن.
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