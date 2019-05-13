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أكثر الصور مشاهدة خلال الـ24 ساعة الماضية

13/5/2019

اختيارات الجزيرة مباشر لأكثر الصور التي حققت أكبر عدد من المشاهدات خلال الـ24 ساعة الماضية.

أحد المقاتلين التابعين لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً يطلق نيران بندقيته من فوق أحد الأسوار وهو غير منتعل.. بإحدى ضواحي العصمة طرابلس في 12 مايو.
أحد المقاتلين التابعين لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً يطلق نيران بندقيته من فوق أحد الأسوار وهو غير منتعل.. بإحدى ضواحي العصمة طرابلس في 12 مايو.
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صورة تم أخذها من فيديو منشور على صفحات التواصل الاجتماعي لطائرة تابعة للخطوط الجوية لميانمار نجح قائدها بالهبوط بها دون انفتاح العجلة الأمامية في مطارماندلاي الدولي بمدينة تادايو.
صورة تم أخذها من فيديو منشور على صفحات التواصل الاجتماعي لطائرة تابعة للخطوط الجوية لميانمار نجح قائدها بالهبوط بها دون انفتاح العجلة الأمامية في مطارماندلاي الدولي بمدينة تادايو.
ناقلة البترول العملاقة "M ستار" التي تعرضت لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات خارج ميناء الفجيرة، وكانت الناقلة متجهة إلى اليابان من ميناء الرويس. "الصورة نشرتها وكالة أنباء الأمارات".
ناقلة البترول العملاقة "M ستار" التي تعرضت لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات خارج ميناء الفجيرة، وكانت الناقلة متجهة إلى اليابان من ميناء الرويس. "الصورة نشرتها وكالة أنباء الأمارات".
صورة لأحد الأضرار التي أصيبت بها ناقلة البترول العملاقة "M ستار" والتي تعرضت لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات خارج ميناء الفجيرة، وكانت الناقلة متجهة إلى اليابان من ميناء الرويس. "الصورة نشرتها وكالة أنباء الأمارات".
صورة لأحد الأضرار التي أصيبت بها ناقلة البترول العملاقة "M ستار" والتي تعرضت لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات خارج ميناء الفجيرة، وكانت الناقلة متجهة إلى اليابان من ميناء الرويس. "الصورة نشرتها وكالة أنباء الأمارات".
صورة التقطها أحد المصورين الهواة ووضعها على صفحات السوشيال ميديا ونقلتها وكالة رويترز للأنباء لبداية تكون عاصفة ودوامة هوائية عنيفة في مدخل ميناء سنغافورة.
صورة التقطها أحد المصورين الهواة ووضعها على صفحات السوشيال ميديا ونقلتها وكالة رويترز للأنباء لبداية تكون عاصفة ودوامة هوائية عنيفة في مدخل ميناء سنغافورة.
مشجعوا فريق مانشستر سيتي يحتفلون بفوز فريقهم بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على برايتون آند هوف ألبيون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
مشجعوا فريق مانشستر سيتي يحتفلون بفوز فريقهم بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على برايتون آند هوف ألبيون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
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إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في اول لقاء عام للأسرة المالكة في القصر الإمبراطوري في طوكيو بعد توليه العرش عقب تنازل والده الإمبراطور هيروهيتو له عن العرش.
إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في اول لقاء عام للأسرة المالكة في القصر الإمبراطوري في طوكيو بعد توليه العرش عقب تنازل والده الإمبراطور هيروهيتو له عن العرش.
سكان بلدة فاطمة في البرتغال يحملون تمثالا للسيدة العذراء خلال الاحتفال بالذكرى الـ102 لتجلي السيدة مريم العذراء لثلاثة أطفال من رعاة الأغنام في مروج بلدة فاطمة قبل 102 عام خارج كنيسة وضريح فاطمة الكاثوليكي.
سكان بلدة فاطمة في البرتغال يحملون تمثالا للسيدة العذراء خلال الاحتفال بالذكرى الـ102 لتجلي السيدة مريم العذراء لثلاثة أطفال من رعاة الأغنام في مروج بلدة فاطمة قبل 102 عام خارج كنيسة وضريح فاطمة الكاثوليكي.
لاعب فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز جويل امبييد في قفزة عملاقة مسجلا لرمية أسطورية في سلة تورونتو رابتورز في المباراة السابعة من الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة 2019 في الدوري الاميركي للمحترفين "MBA" على ملعب سكوتيابانك.
لاعب فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز جويل امبييد في قفزة عملاقة مسجلا لرمية أسطورية في سلة تورونتو رابتورز في المباراة السابعة من الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة 2019 في الدوري الاميركي للمحترفين "MBA" على ملعب سكوتيابانك.
لاعب فريق قيلادلفيا سيفنتي سيكسرز جويل امبييد يسجل رمية أسطورية في سلة تورونتو رابتورز في المباراة السابعة من الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة 2019 في الدوري الاميركي للمحترفين "MBA" ملعب سكوتيابانك.
لاعب فريق قيلادلفيا سيفنتي سيكسرز جويل امبييد يسجل رمية أسطورية في سلة تورونتو رابتورز في المباراة السابعة من الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة 2019 في الدوري الاميركي للمحترفين "MBA" ملعب سكوتيابانك.
صورة لجموع من اللمصريين وطلبة جامعة الأزهر أثناء الإفطار الجماعي اليومي في ساحة مسجد الجامع الأزهر في حي الحسين وسط القاهرة التاريخية الإسلامية. مصر
صورة لجموع من اللمصريين وطلبة جامعة الأزهر أثناء الإفطار الجماعي اليومي في ساحة مسجد الجامع الأزهر في حي الحسين وسط القاهرة التاريخية الإسلامية. مصر
طلبة جامعة الأزهر أثناء تناولهم لطعام الإفطار ضمن الإفطار الجماعي اليومي وسط مسجد الجامع الأزهر وسط العاصمة المصرية القاهرة.
طلبة جامعة الأزهر أثناء تناولهم لطعام الإفطار ضمن الإفطار الجماعي اليومي وسط مسجد الجامع الأزهر وسط العاصمة المصرية القاهرة.
طلبة جامعة الأزهر خلال الإفطار الجماعي اليومي وسط مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة.
طلبة جامعة الأزهر خلال الإفطار الجماعي اليومي وسط مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة.
على الشاشة: وزيرة البيئة الألمانية تلقي كلمتها في افتتاح مؤتمر بيترسبيرغ العاشر للمناخ في برلين ألمانيا.
على الشاشة: وزيرة البيئة الألمانية تلقي كلمتها في افتتاح مؤتمر بيترسبيرغ العاشر للمناخ في برلين ألمانيا.
اليابان تطلق المرحاض الذكي، الذي يمكنه من قياس وتشخيص كل المهمات الإنسانية الحيوية وإعطاء تقرير طبي دقيق ومفصل لحالة الشخص الذي قضى حاجته فيه.
اليابان تطلق المرحاض الذكي، الذي يمكنه من قياس وتشخيص كل المهمات الإنسانية الحيوية وإعطاء تقرير طبي دقيق ومفصل لحالة الشخص الذي قضى حاجته فيه.
لويس هاملتون سائق مرسيدس يحمل الكأس على منصة التتويج بالمركز الأول في سباق الجائزة الكبرى الإسباني على حلبة يرشلونة كاتالونيا.
لويس هاملتون سائق مرسيدس يحمل الكأس على منصة التتويج بالمركز الأول في سباق الجائزة الكبرى الإسباني على حلبة يرشلونة كاتالونيا.
مسلمات إندونيسيات بعد تناولهن طعام الإفطار وصلاة المغرب ينظمن أنفسهن استعدادا لأداء صلاتي العشاء والتراويح "القيام" في أحد المساجد الكبرى في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
مسلمات إندونيسيات بعد تناولهن طعام الإفطار وصلاة المغرب ينظمن أنفسهن استعدادا لأداء صلاتي العشاء والتراويح "القيام" في أحد المساجد الكبرى في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
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