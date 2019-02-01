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بالصور
قطر تفوز بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها
1/2/2019
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قطر تفوز بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها
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المعز علي مهاجم المنتخب القطري
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