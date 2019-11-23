أخبار في صور

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23/11/2019
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الجزيرة مباشر تأخذكم في جولة مصورة لأحداث وفعاليات حول العالم.
متظاهرون عراقيون متجمعون في ميدان التحرير في العاصمة العراقية بغداد يلوحون بعلم ضخم، ويتظاهر آلاف العراقيين منذ الأول من أكتوبر /تشرين الأول الماضي مطالبين بإصلاح الحكومة والقضاء على الفساد وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية. وقد احتل المتظاهرون منذ بدء الاحتجاجات ميدان التحرير في بغداد الذي تحول إلى رمز شعبي. فقد وفر محتجون متطوعون الطعام والدواء لكل المتظاهرين مهما كان انتماؤهم وتحولت الفعاليات في الميدان إلى رمز للدولة، التي ينشدها أولئك المتظاهرون، تستوعب الجميع من دون تفرقة. خلفية الصورة لمبنى المطعم التركي الذي حوله المتظاهرون إلى محور لتجمعهم.
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احتفال اللبنانيين بذكرى استقلال بلدهم الـ73 خلال تظاهرهم: امرأة لبنانية وقد صبغت وجهها بألوان علم لبنان تتوسطه الأرزة خلال مشاركتها في المظاهرات المطالبة بتغيير الحكومة والقضاء على الفساد.
احتفال اللبنانيين بذكرى استقلال بلدهم الـ73 خلال مظاهراتهم: المحتجون يستخدمون أضواء هواتفهم لمساعدة القائمين على رفع مجسم يرمز للاستقلال في ميدان الشهداء في العاصمة اللبنانية بيروت ضمن فعاليات مظاهراتهم.
متظاهرون لبنانيون يحتفلون بعيد استقلال بلدهم الـ73: مجسم القبضة وقد استكمل المتظاهرون إقامته في ميدان الشهداء وسط العاصمة بيروت، وانطلقت المظاهرات في لبنان منذ 16 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمطالبة برحيل الحكومة والقضاء على الفساد.
فتيات تايلنديات يؤدين لوحة فولكلورية راقصة ترحيبا بالبابا فرانسيس في مستهل زيارته لبلادهم قبيل إقامة القداس باستاد العاصمة بانكوك.
البابا فرانسيس يخرج من كاتدرائية "الصعود" بالعاصمة التايلندية بانكوك في طريقه إلى الاستاد لإقامة قداس لرعاياه من أتباع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في زيارة هي الأولى للبابا فرانسيس والثانية بعد زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 1984 لهذه الدولة التي يدين غالبية أهلها بالبوذية، وفيها 388 ألف مسيحي كاثوليكي تقريبا، وقد صنع للبابا رداء حريري خاص ليرتديه خلال زيارته. وسيغادر الحبر الأعظم تايلند في طريقه لليابان ضمن رحلته الآسيوية.
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أحد الفرسان يستعرض فرسا أصيلا ضمن فعاليات معرض وسوق "SICAB" "المعرض الدولي للفرسان" للخيول العربية والإسبانية الأصيلة في مدينة إشبيلية الإسبانية والذي يقام خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول "G20" "مجموعة العشرين" المجتمعين حاليا في مدينة ناغويا اليابانية، والذي تسلمت السعودية فيه رسميا رئاسة المجموعة لمدة عام اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2020 المقبل.
إحدى الصحفيات تشاهد مجسما لأحد الصواريخ الفضائية الأمريكية والتي استخدمت خلال رحلات الفضاء المختلفة، ضمن فعاليات العرض الأولي الخاص للصحفيين قبيل افتتاح معرض "مغامرات ورحلات الفضاء" في تورينو إيطاليا.
معرض رحلات وعجائب الفضاء، تورينو - إيطاليا: يضم المعرض مجسمات لسفن وصورايخ ومكوكات فضائية إلى جانب أكثر من ثمانين نموذجا حقيقيا لسفن وكبسولات وملابس وأطعمة حقيقية تعود كلها لرواد الفضاء، استخدموها خلال رحلاتهم. الصورة لنماذج حقيقية من حاويات الطعام المصنوعة بشكل خاص ليتزود بها الرواد خلال رحلاتهم إلى الفضاء الخارجي.
معرض تورينو لرحلات وعجائب الفضاء: أحد الصحفيين خلال مشاهدته لمجسم مكوك الفضاء الذي استخدمته وكالة "NASA" الأمريكية للذهاب إلى محطة الفضاء المدارية أكثر من مرة، ويحوي المعرض قطعا أصلية وحقيقية ابتداء من ملابس رواد الفضاء ومتعلقاتهم الشخصية مرورا بالأثاث الخاص بمحطة الفضاء المدارية وكبسولات ومعدات استخدمت كلها خلال الرحلات الفضائية من قبل وكالات الفضاء العالمية، وسينتقل المعرض بعد ذلك إلى مدينة النجوم "زفيوزدنيي" بالقرب من العاصمة الروسية موسكو. وسيستمر المعرض بشكل متواصل متجولا حتى 22 من مارس/آذار 2020 المقبل.
أحد المتظاهرين يغادر أحد الحواجز التي كانت خط المواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية. واندلعت المظاهرات في هونغ كونغ منذ 15 من مارس/آذار الماضي للاعتراض على قانون يسمح بتسليم المجرمين إلى الدولة الأم الصين، وهو ما اعتبره المتظاهرون خرقا للحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ.
هونغ كونغ: جنود من جيش التحرير الصيني خلال أدائهم طابور الصباح في فناء ثكنات "Gun Club Hill" القريبة من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية التي يحتلها المتظاهرون الذين أقاموا الحواجز والمتاريس حولها لمنع قوات الأمن التي تطوقها من الدخول، وسط مخاوف من أن يتدخل الجيش الصيني ضد المتظاهرين.
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